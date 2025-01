Anticipazioni Mina Settembre 3, prossima puntata del 19 gennaio 2025: Mina e Domenico in crisi

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni? Stando alle anticipazioni Mina Settembre 3 come sempre non mancheranno i risvolti spiazzanti e inaspettati e i clamorosi colpi di scena. Finalmente il matrimonio tra Mina e Domenico è stato celebrato ma non tutto sarà rosa e fiore. Infatti la trama del primo episodio dal titolo Figli ruoterà attorno alle difficoltà della coppia di procedere con l’adozione di Viola.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Mina e Domenico si prepareranno ad incontrare l’assistente incaricato di procedere all’adozione di Viola. Non tutto filerà liscio perché l’uomo è un perfezionista e non farà sconti a nessuno. Ed inoltre anche la posizione di Domenico non è delle migliori perché l’uomo, seppur con valide ragioni, è stato lontano per mesi e per questo dovrà cercare di ricostruire il rapporto con la 16enne. Insomma la coppia si troverà davanti ad un’ardua sfida da affrontare: riusciranno a superarla?

Mina Settembre 3, anticipazioni puntata 19 gennaio 2025: vandalizzata la tomba della mamma di Rosaria: chi è stato e perché?

E non è tutto, dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre anche che cosa succederà nel secondo episodio della puntata di domenica prossima dal titolo Malafemmina. Mina e Domenico saranno ancora intenti a procedere con l’adozione di Viola e avranno un’importante notizia da darle ma, temendo che possa sconvolgerla, tentenneranno. La ragazzina, però, da parte sua intuirà qualcosa di strano e, vedendoli comportare in modo strano con atteggiamenti contraddittori, entrerà in confusione. A sparigliare le carte in tavola, infine, ci sarà anche un evento drammatico ed inquietante, Mina e Rosaria recandosi al cimitero troveranno una donna intenda a vandalizzare la tomba della mamma di Rosaria lanciando accuse terribili: chi è la misteriosa donna e cosa nasconde? L’appuntamento con la prossima puntata di Mina Settembre 3 è per domenica 19 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.