Anticipazioni Mina Settembre oggi, cosa accadrà all’assistente sociale

Serena Rossi torna a girare per le vie di Napoli con il suo cappottino rosso, l’assistente sociale interpretata dalla celebre artista campana riprende posto su Rai1 oggi domenica 19 gennaio 2025. E le anticipazioni di Mina Settembre promettono una puntata ricca di colpi di scena, il terzo episodio intitolato Figli vedrà Mina impegnata al fianco di Domenico, con il quale ha scelto di condividere la vita, i due saranno protagonisti di un importante appuntamento, la coppia infatti incontrerà l’assistente sociale che dovrà valutare l’affidamento di Viola. Domenico sarà chiamato a mostrare grande impegno nei confronti della ragazza e una forte volontà di volersene prendere cura.

Le anticipazioni di Mina Settembre ci rivelano che anche il quarto episodio non sarà privo di sorprese, intitolato Malafemmina, troveremo ancora Mina e Domenico in azione, stavolta alle prese con una scomoda verità che dovranno rivelare alla piccola Viola. Le cose si riveleranno però più complicate del previsto. Intanto il personaggio interpretato da Serena Rossi nella fiction di Rai1 vivrà un momento di choc: dopo aver accompagnato Rosaria al cimitero si imbatterà in un evento sconvolgente.

Anticipazioni Mina Settembre, dove eravamo rimasti

La prima puntata di Mina Settembre 3 ha regalato grandi colpi di scena ed emozioni ai telespettatori, oltre a una valanga di ascolti che hanno fatto chiaramente sorridere i vertici della tv di stato. La serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni aveva portato in scena la storia di Mina, informata di un triste avvenimento, un giovane che stava tentando il suicidio e che quindi spalancava le porte a un nuovo caso che necessitava il massimo dell’attenzione da parte della nostra assistente sociale.

Nel cast di Mina Settembre 3, oltre alla padrona di casa Serena Rossi, troviamo anche Giuseppe Zeno nei panni di Domenico, Marisa Laurito nei panni di Zia Rosa e Christiane Filangieri che è invece la migliore amica di Mina, oltre a loro anche Ludovica Nasti nei panni di Viola.

