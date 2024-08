My Home My Destiny 2 torna il 17 agosto 2024 su Canale 5 alle ore 14.30. Grazie alle anticipazioni scopriamo che Mehdi si trova a terra svenuto e Zeynep lo trova privo di sensi. La donna capisce che ha subito una violenta aggressione e chiama immediatamente l’ambulanza. Così viene trasportato in ospedale e la ragazza gli sta accanto in questo momento difficile. Poi, però, succede l’impensabile.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 17 agosto 2024/ Thomas e Hope vicini, Liam furioso

Appena Zeynep si allontana, Mehdi decide di controllarle il telefono per curiosare nelle sue conversazioni e scopre una cosa che lo sconvolge: il signor Baris e lei hanno appuntamento in un hotel a Istanbul. Questo fatto inizierà a perseguitarlo mentalmente tanto da spingerlo a pedinarla e seguirla per scoprire cosa fa. Come rivelano le anticipazioni di My Home My Destiny 2, Nermin ha paura per l’incolumità di Zeynep e la implora di porre fine a qualsiasi rapporto con Mehdi. La donna chiede anche a Baris di convincerla ad allontanarsi dall’uomo.

Eleonora Giorgi, confessione choc: "Ho rischiato di morire affogata"/ "Dolore più grande? La morte di mamma"

My Home My Destiny 2, Nermin ha paura per la sicurezza della sua “bambina” e fa di tutto per allontanarla da Mehdi

My Home My Destiny 2, cosa succederà nella puntata di sabato 17 agosto 2024? Il colpo di scena riguarda Mehdi, che poco tempo fa aveva rubato un bacio a Zeynep. Dopo la sua aggressione, però, viene trasportato d’urgenza in ospedale. Era riverso a terra senza sensi nel suo negozio, e l’unica a trovarlo è stata proprio la giovane avvocatessa, che temendo il peggio per l’uomo, chiama immediatamente l’ambulanza per portarlo in ospedale. Una volta arrivati i soccorsi, fortunatamente si scopre che non c’è nulla di grave, ma lei non vuole lasciarlo da solo.

Anticipazioni La Promessa 17 agosto 2024/ Martina vuole salvare Catalina, Jimena si vendica

Appena si allontana un attimo, però, la gelosia di Mehdi l’ha vinta su tutto: afferra il suo cellulare e controlla le chat, scoprendo una conversazione con il signor Baris e un appuntamento programmato in un hotel. Le anticipazioni di My Home My Destiny 2 ci dicono che Mehdi è furioso ed è convinto che tra i due ci sia qualcosa. Decide così di pedinarli, ma Nermin si accorge che qualcosa non va quando lo vede mentre insegue Zeynep fuori dall’ufficio. Così chiede al signor Baris di aiutarla a chiudere ogni rapporto con Mehdi, e lui, si mostra collaborativo.