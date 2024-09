Anticipazioni My Home My Destiny 2, 6 settembre 2024: Baris e Savas si mobilitano per Zeynep

My Home My Destiny 2 torna in onda domani pomeriggio, venerdì 6 settembre 2024, con una nuova ed attesissima puntata su Canale 5; ma cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Mehdi ha rapito Zeynep e l’ha condotta con sé in un posto segreto; tutti ora si mobilitano per mettersi sulle sue tracce a cominciare da Baris, che inizia a collaborare con la polizia, e da Savas, che decide di condividere sui social un appello pubblico con l’obiettivo di ottenere informazioni sulla sua scomparsa.

Nel frattempo a casa di Zeynep tutti sono disperati e Sakine non riesce a capacitarsene; la donna si sfoga con Baris e anche Cemile è profondamente turbata dalla vicenda, poiché incredula della reazione di Mehdi ma anche nel suo cuore consapevole che il fratello potrebbe essere in buona fede. Intanto Baris e Savas sono sulle tracce del fuggitivo ed iniziano ad avanzare ipotesi sul luogo in cui avrebbe condotto Zeynep; inoltre lo stesso Baris, presentatosi alla centrale di polizia, scopre che Benal sta aspettando un bambino proprio da Mehdi.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 andate in onda su Canale 5, Sakine è stata messa da Nermin di fronte alla realtà dei fatti: è stato Mehdi a distruggere l’automobile di Zeynep, e a testimoniarlo è un video. Le due donne decidono così di proteggere in tutti i modi la ragazza dalle violente reazioni del suo ex marito, che nel mentre prosegue la sua fuga dalla polizia.

Anche Cemile e Nuh sono sulle tracce di Mehdi, che non ha alcuna intenzione di consegnarsi; il suo desiderio è infatti quello di ritrovare Zeynep e avere un confronto con lei, prima di andare incontro al suo destino. Così mette in atto il suo piano, raggiunge la casa di Baris dove è nascosta la sua ex moglie e, eludendo tutte le misure di sicurezza, riesce ad intrufolarsi nell’abitazione e rapirla.

My Home My Destiny 2, dove vedere le puntate in tv e in streaming

My Home My Destiny 2 va in onda nei pomeriggi di Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45; tutte le puntate della soap opera turca sono visibili anche in streaming, utilizzando la piattaforma di Mediaset Infinity.