Si conclude domani, venerdì 31 gennaio 2025, un’altra settimana di My Home My Destiny. I tantissimi fan della soap opera turca, in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5, sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della pausa del weekend. Quotidianamente tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. Gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani? Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny Ali Riza inviterà Baris a non perdere altro tempo. Consiglierà al nipote di sposare Zeynep al più presto, lui è convinto che sarà un bravo marito e un buon padre. Anche Savas sarà d’accordo con lo zio e quando nominerà Nesrin lui e il fratello la definiranno ambigua.

My Home My Destiny anticipazioni 31 gennaio 2025: Tarik e Nermin non convincono Baris, Savas e Ali Riza

I tantissimi fan della nota dizi turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, venerdì 31 gennaio 2025. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Ali Riza criticherà duramente Tarik accusandolo di essere un donnaiolo e un manipolatore. Sia lui che i nipoti non riescono proprio a fidarsi di Nermin e di suo ‘fratello‘.

Sultan invece dirà a Nermin che lei e Tarik potrebbe essere una bella coppia se lei gli concederà una possibilità, subito dopo si lascerà sfuggire che Ali Riza le ha chiesto di convolare a nozze con lui. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che nell’episodio di venerdì 31 gennaio 2025 Nermin dopo aver visto l’intervista online della figlia si congratulerà con lei. Zeynep inviterà Sakine alla Lotus Group, vuole mostrare alla madre l’azienda che adesso dirige e con orgoglio vuole presentarla a tutti i suoi collaboratori.

