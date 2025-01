Cosa accadrà nella punatata di My Home My Destiny che andrà in onda domani, giovedì 30 gennaio 2025? Tantissimi fan sono curiosi di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e di scoprire tutto quello che succederà. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a conquistare non poco l’attenzione. Moltissime sono infatti le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Oltre che in televisione gli episodi della seconda stagione di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata di domani, giovedì 30 gennaio 2025, Nuh apparirà sempre più addolorato. Il marito di Cemile continuerà a chiedersi come mai sia andata via, stare lontano da lei lo sta facendo soffrire moltissimo. Intanto, Nesrin non si sentirà molto bene dopo la cena e dirà al resto del gruppo di aver mangiato troppo.

My Home My Destiny, anticipazioni 30 gennaio 2025: Ali Riza non sopporta Tarik, Nermin sarà sempre più affascinata

Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Nesrin dopo la cena proporrà di giocare al gioco della bottiglia, dopo un momento di iniziale titubanza accetteranno tutti. Ad iniziare sarà Savas e chiederà ad Emine di raccontare una sua delusione d’amore.

Quando sarà il turno di Nermin lei obbligherà Baris a ballare un lento con lei, un gesto che stupirà non poco i presenti. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che l’avvocato non si tirerà indietro, ma dopo poco smetterà di danzare con lei e inviterà Zeynep a ballare con lui. Nel frattempo al ristorante Ali Riza non apprezzerà affatto il modo di fare di Tarik e non appena l’uomo andrà via lo definirà un pallone gonfiato. Nermin, invece, sarà sempre più affascinata da lui.

