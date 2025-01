Ritorno in paradiso anticipazioni primo episodio 8 gennaio 2025: Mackenzie Clarke allontanata da Londra

Questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025 arriva su Rai 2 Ritorno in Paradiso, spin off di Delitti in paradiso. Grande attesa per la prima puntata che vede una nuova protagonista dopo le vicende di Mervin Wilson: si tratta di Mackenzie Clarke, la detective interpretata dall’attrice Anna Samson. La fiction ha già visto la luce nel Regno Unito e in Australia dove è uscita rispettivamente a novembre e a settembre 2024. Ambientata a Dolphin Cove, in Australia, la serie racconterà delle vicende di Mackenzie, che ritornerà a casa per via di un “riposo forzato” dal dipartimento di Londra.

Nella capitale inglese è sospettata di aver inquinato le prove nel corso di un lavoro, e per questo motivo viene costretta a lasciare momentaneamente la carica. Mackenzie Clarke di Ritorno in Paradiso ha un piano, stare accanto alla madre finchè non verrà arruolata di nuovo. Ma nulla va per il verso giusto, dato che per via della morte misteriosa di Stuart Grainger, un agente immobiliare della zona, inizia a seguire il caso con gli altri detective. Da questo momento in poi, una serie di sfortunati eventi la costringeranno a restare in Australia insieme ai colleghi Glenn Strong e Philomena Strong.

Ritorno in paradiso, trama primo episodio: Mackenzie inizia a collaborare con i vecchi colleghi

Di cosa parlerà il primo episodio di Ritorno in paradiso? Durante la puntata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025 vedremo il ritorno di Mackenzie Clarke in Australia. Qui ritroverà l’ex fidanzato Glenn, con il quale era finita malissimo: cinque anni prima, lei lo aveva lasciato all’altare mentre stavano per sposarsi. In effetti i rancori si vedranno tutti dato che l’uomo non la accoglierà nel migliore dei modi. Ma a proporle di collaborare sarà Philomena Strong, madre di Glenn, consapevole di quanto Mackenzie Clarke potrebbe essere utile alle indagini.

Fortunatamente, intrighi personali a parte, le cose sembrano mettersi per il meglio sul piano lavorativo anche se di certo non è facile staccarsi dalla ferita che Mackenzie ha inferto al figlio del capo! In effetti la protagonista si ritrova a dover per forza guardare in faccia al passato, inconsapevole di quando potrà finalmente ritornare a Londra. Oltretutto, anche la comunità della città non la accoglie nel migliore dei modi: tutti ricordano quella “piantata in asso” all’altare, e nessuno di loro è disposto al perdono…

Ritorno in paradiso, dove vederlo in diretta e streaming

Per vedere la prima puntata di Ritorno in paradiso oggi mercoledì 8 gennaio 2025 basta collegarsi su Rai 2 alle 21.20. La serie ambientata a Dolphin Cove è disponibile anche su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare anche tutti gli episodi precedenti nel corso del tempo.