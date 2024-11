Segreti di famiglia torna in onda con le nuove puntate: programmazione completa al pomeriggio e in prima serata

Mediaset da alcuni anni ha deciso di puntare tutto sulle dizi turche considerando gli ottimi ascolti paragonati ai bassi costi e così per una che si appresta a concludersi: La rosa della vendetta c’è una che arriva e per una che si sposta in prima serata, Endless Love, ce n’è una che prende il suo posto nel pomeriggio di Canale5. Stiamo parlando di Segreti di famiglia, la fiction con protagonisti Ilgaz Kaya, interpretata dall’attore Kaan Urgancıoğlu, e Ceylin Erguvan, che invece ha il volto di Pinar Deniz. In estrema sintesi la trama ruoto attorno al brutale omicidio della giovane Inci il cui primo sospettato è Cinar, fratello di Ilgaz, Pubblico Ministero integerrimo che viene difeso da Ceylin, sorella della vittima che crede nell’innocenza del giovane.

Le nuove puntate di Segreti di famiglia stanno per tornare in onda dopo aver fatto compagni ai telespettatori di Canale5 in estate. Con lo spostamento di Endless Love nella prima serata del giovedì ed al sabato pomeriggio prima di Verissimo di Silvia Toffanin, al suo posto andrà in onda la dizi turca con protagonista Ilgaz e Ceylin a partire dalle 14.10 su Canale5. una curiosità che riguarda entrambe le soap è che protagonista è lo stesso attore Kaan Urgancıoğlu che nella prima è il perfido e cinico Emir mentre in quest’ultima è l’onesto e integerrimo avvocato Ilgaz Kaya. E non è tutto perché Segreti di Famiglia tornerà in onda anche in prima serata, quando? Nella sua collocazione abituale della domenica sera dopo la fine de La rosa della vendetta la cui ultima puntata è prevista per il 17 novembre 2024 salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto.

Anticipazioni Segreti di famiglia nuove puntate: dov’eravamo rimasti

Prima di svelare le anticipazioni Segreti di famiglia facciamo un passo indietro e facciamo il punto su dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate. La serie ruota attorno ad una drammatica domanda: chi ha ucciso Inci? I sospetti si sono concentrati prima su Cinar e poi su Engin e proprio quest’ultimo durante l’udienza in Tribunale ha spiazzato tutti rivelando che è stato il padre Yekta ad uccidere la giovane. Engin ha anche orchestrato un abile trappola per Ilgaz, gli ha fatto recapitare una falsa registrazione audio in cui si sente Ceylin ammettere di aver sottratto gli spazzolini da denti di Ozan e sua moglie, definendo Ilgaz uno sciocco. E non è tutto perché poco dopo Pars si è recato nell’ufficio di Ilgaz, convinto che sia stato lui a denunciarlo al Procuratore Capo. Per tutti questi motivi Ilgaz ha perso fiducia in Ceylin, l’ha accusata di essere manipolatrice e di sfruttare le persone per i propri interessi e per questo c‘è stato un duro scontro tra Ilgaz e Ceylin.