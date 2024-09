Anticipazioni Temptation Island 2024, 3a puntata del 24 settembre 2024: Anna chiede il falò ad Alfred

Martedì prossimo, 24 settembre 2024, andrà in onda la 3a puntata di Temptation Island 2024 e dalle anticipazioni si scopre che molti nodi verranno al pettine. Alcune coppie sono già giunti ad un punto di non ritorno come Titty e Antonio e Anna e Alfred. In piena crisi sono anche Millie e Michele mentre un clamoroso colpo di scena riguarderà la coppia formata da Diandra e Valerio. Nel frattempo una delle coppie ha già abbandonato il reality di Canale5, Sara, dopo aver appreso del tradimento di Fabio nel programma ha chiesto il falò di confronto immediato, accettato dopo tante insistenze dal giovane. Sara e Fabio si sono confrontati duramente e dopo un’accesa discussione Sara ha deciso di uscire insieme a Fabio non perché prova qualcosa per lui ma solo per trovare delle risposte alle sue domande.

Invece, il falò di confronto di Titty è stato rifiutato da Antonio. Il giovane non si presenta scatenando la rabbia della sua fidanzata che lo apostrofa come ‘un grandissimo pezzo di mer*a”. E dalle anticipazioni su Temptation Island 2024 della prossima puntata si scopre che Antonio continuerà a provarci con le single, soprattutto con Saretta, scatenando le ire della sua fidanzata. Titty chiederà nuovamente il falò di confronto? Nel frattempo c’è un’altra fidanzata che davanti all’ennesimo video del suo fidanzato vicino ad una tentatrice chiederà il falò di confronto: Anna. Il suo fidanzato Alfred è sempre più vicino alla single Sofia Costantini. I due ormai sembrano flirtare alla luce del sole e dopo delle nuove e sconvolgenti immagini Anna chiederà il falò di confronto, Alfred accetterà?

Temptation Island 2024, reazione fortissima di Valerio dopo le immagine di Diandra: cosa ha visto?

Le anticipazioni di Temptation Island 2024 svelano che dei colpi di scena clamorosi riguarderanno la coppia di Diandra e Valerio. I due sono in crisi perché lui vorrebbe trasferirsi a Brindisi mentre lei non ha nessuna intenzione di lasciare Roma e il suo lavoro. Tuttavia nella prossima puntata Valerio vedrà delle immagini molto particolari ed avrà una reazione fortissima. Cosa avrà visto nei video su Diandra? Nella coppia formata da Federica e Alfonso, il giovane eccessivamente geloso e possessivo farà mea culpa e capirà di aver sbagliato nei confronti della sua ragazza. Infine ci saranno anche dei nuovi avvicinamenti, dopo la nascita di un flirt tra Millie ed il single Alex, Michele si riavvicinerà ad tentatrice. Questo e molto altro accadrà nella prossima puntata di Temptation Island 2024