Anticipazioni The Family, 11 ottobre 2024: Aslan e Devin, cena d’addio con la famiglia

La soap opera turca The Family farà compagnia al pubblico anche nella giornata di domani, venerdì 11 ottobre 2024, con l’ultimo episodio della settimana che verrà come sempre pubblicato sulla piattaforma di Mediaset Infinity; secondo quanto ci raccontano le anticipazioni della puntata, Aslan avrà un incontro con Ilyas in cui si confronterà con lui per parlargli di Bedri. Nel frattempo il capo-famiglia dei Soykan è ormai prossimo a lasciare la villa: la sua intenzione è infatti quella di partire per sempre insieme a Devin e costruirsi una nuova vita altrove.

La coppia decide così di abbandonare Istanbul per trasferirsi in un’altra città, Urla, lontano dal resto dei Soykan; prima di dire addio alla famiglia, però, Aslan e Devin decidono di organizzare un’ultima cena con tutti loro. Intanto Cihan riesce ad ottenere la sua vendetta contro Hulya; durante un’asta, infatti, riesce a soffiarle la villa attraverso un inganno…

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Nedret e Hulya sono seriamente preoccupate al pensiero di perdere per sempre i loro figli; nonostante i conflitti del passato, le due donne si ritrovano nella stessa situazione e si domandano cosa ne sarà della loro famiglia.

Chi invece è ormai convinto di quale sarà il suo futuro è Aslan che, assieme alla sua amata Devin, ha preso una decisione molto importante: abbandonare Istanbul e trasferirsi con lei a Urla, distante dal resto della famiglia, per costruirsi un futuro insieme.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Le puntate di The Family sono disponibili solo ed esclusivamente in modalità streaming accedendo a Mediaset Infinity; sulla piattaforma, infatti, viene caricato un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.