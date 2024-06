Aras Senol e Edoardo Franco, chi è eliminato e chi il quinto finalista Isola dei famosi 2024?/ Sondaggi

Isola dei famosi 2024: Edoardo Franco eliminato ed Aras Senol quinto finalista? Pronostico

Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei famosi 2024 e questa sera, mercoledì 5 giugno, si scoprirà chi sarà il vincitore tra i sei finalisti. In quest’ultima puntata, ovviamente, si susseguiranno le eliminazioni. All’inizio si scoprirà chi sarà il primo eliminato della finale dell’Isola dei famosi 2024 tra Aras Senol ed Edoardo Franco. I due sono finiti in nomination al termine della semifinale ed il pubblico votando deciderà chi tra i due dovrà uscire ad un passo dal traguardo finale e chi invece sarà il quinto finalista.

Nel dettaglio secondo i pronostici a rischiare di essere l’eliminato dall’Isola dei famosi 2024 è Edoardo Franco, con enorme sorpresa. Partendo dai sondaggi ufficiali di ForumFree si scopre che il preferito del pubblico è infatti Aras Senol con una percentuale schiacciante. L’attore di Terra Amara ha una percentuale di voti a favore del 74,4% contro solo il 25,06% dell’ex vincitore di Masterchef, risultato davvero sorprendente se si considera che lo chef in questi due mesi di permanenza nel reality ha superato molte nomination e gode dell’affetto del pubblico ma evidente non abbastanza da riuscire a battere il divo della soap opera turco. Sarà a questo punto Aras Senol il quinto finalista dell’Isola dei famosi 2024? Non resta che attendere l’inizio della puntata per scoprirlo.

Edoardo Franco o Aras Senol, colpo di scena ad un passo dalla finalissima dell’Isola dei famosi 2024

La puntata finale dell’Isola dei famosi 2024 di questa sera si aprirà con il verdetto su chi sarà l’eliminato dall’Isola dei famosi 2024 tra Aras Senol ed Edoardo Franco. I sondaggi del web rivelano che il pubblico non ha dubbi, il preferito è Aras Senol con un percentuale che raggiunge il 75% contro il restante 25% per Edoardo Franco. Dunque non ci sono dubbi su chi debba abbandonare l’Honduras ad un passo della vittoria salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena. Ed questo punto e specularmente non ci sono neanche dubbi neanche su chi sarà il 5° finalista dell’Isola dei famosi 2024 Aras Senol

Aras Senol è finito in nomination perché votato dal leader della settimana Artur Dainese mentre Edoardo Franco è stato nominato dagli altri naufraghi tra cui proprio l’attore turco, nonostante i due siano molto amici. Tale scelta ha spiazzato la conduttrice Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli che in puntata ha esclamato: “Non me l’aspettavo, questo per me è un autogol. Con questo gesto per me si è giocato la finale, perché è un passo falso” E invece sembra proprio che il pubblico lo stia premiando.











