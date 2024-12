Armando, chi è il padre di Lorenzo Spolverato stasera al Grande Fratello 2024

Nella nuova puntata del Grande Fratello 2024, in onda questa sera, c’è spazio anche per una sorpresa per Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, al centro di una difficile crisi sentimentale con Shaila Gatta, avrà modo di rivedere e riabbracciare suo padre Armando. Lui, assieme a sua mamma, rappresentano i pilastri fondamentali nella vita del ragazzo, cresciuto in un contesto sociale difficile, in un quartiere popolare di Milano e con difficoltà economiche che hanno segnato la sua famiglia. Entrambi i genitori hanno fatto importanti sacrifici e svolto innumerevoli lavori per non fargli mancare nulla, insegnandogli importanti valori.

L’ingresso di Armando sarà sicuramente una sorpresa molto emozionante per Lorenzo Spolverato, ma la sua ospitata nella Casa non si limiterà a questo. L’uomo infatti coglierà anche l’occasione per replicare alle dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta fatte nella puntata della scorsa settimana, dichiarazioni che hanno messo in cattiva luce suo figlio Lorenzo.

Lorenzo Spolverato e il duro attacco della mamma di Shaila Gatta

“Dopo le dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta la scorsa settimana, il papà di Lorenzo ha qualcosa da dirle“: questo si legge nel comunicato ufficiale del Grande Fratello 2024 inerente alle anticipazioni e ai temi caldi della puntata di questa sera, lunedì 16 dicembre. La scorsa puntata la mamma di Shaila Gatta non ha risparmiato critiche al comportamento di Lorenzo Spolverato, riservandogli dure parole e mettendo in guardia la figlia sugli atteggiamenti del ragazzo.

Ma a destare scalpore nelle ore successive è stata una rivelazione fatta dalla donna all’orecchio della figlia, alla quale avrebbe sussurrato le seguenti parole prontamente intercettate dal web e diventate virali anche sui social: “È gay, lo dicono tutti”. Una confidenza che non è affatto passata sotto traccia e che ha scatenato le polemiche: questa sera Armando, padre di Lorenzo Spolverato, affronterà anche questo argomento?

