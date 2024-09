Armando Incarnato: nuova lite a Uomini e donne?

Armando Incarnato è tornato ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne e, durante la prima registrazione del 28 agosto, ha avuto la prima discussione con Mario Cusitore. Armando, tuttavia, nel corso della seconda registrazione, in programma oggi 4 settembre 2024, potrebbe essere al centro della prima segnalazione della stagione dopo il video pubblicato sui social da Deianira Marzano e Amedeo Venza.

I due esperti di gossip, infatti, su Instagram, hanno pubblicato un video in cui Armando è in compagnia di una ragazza che, stando alla segnalazione ricevuta dai due blogger, si chiamerebbe Noemi e sarebbe la sua fidanzata da un anno. Una segnalazione su cui, tuttavia, non c’è alcuna conferma e sulla quale, oggi, potrebbero indagare Gianni e Tina.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Armando Incarnato a Uomini e Donne?

Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno mai lasciato nulla al caso e, di fronte alle varie segnalazioni ricevute dalla redazione sui protagonisti, sono sempre andati fino in fondo. La segnalazione ricevuta da Amedeo Venza e Deianira Marzano è diventata immediatamente virale e, così, gli opinionisti, nel corso della registrazione di oggi, potrebbero chiedere spiegazioni al cavaliere napoletano che, anche nelle precedenti stagioni del dating show di canale 5, è spesso stato al centro di segnalazioni.

Tina e Gianni, infatti, non hanno mai creduto totalmente ad Armando mettendo in dubbio la sua voglia di cercare l’amore. Più volte, Incarnato è stato accusato di essere fidanzato fuori del programma ma lui ha sempre smentito portando anche le prove per scagionarsi. Accadrà la stessa cosa anche oggi?

