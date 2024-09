Vi ricordate di Ascanio Pacelli, ex protagonista del Grande Fratello nel 2004? Il reality è stato un vero e proprio trampolino di lancio, vetrina che lo ha portato ad oggi a sfilare per la prima volta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia in qualità di attore. L’ex gieffino farà infatti parte del cast del film “Il tempo è ancora nostro” di Maurizio Matteo Merli; tra l’altro, prima pellicola italiana dedicata al golf.

Intervistato da Today – come riporta FQ Magazine – Ascanio Pacelli, ex concorrente del Grande Fratello, si è raccontato partendo proprio dall’esperienza nel reality arrivando alla soddisfazione di oggi per il ruolo da protagonista nel lungometraggio “Il tempo è ancora nostro”. “Una delle cose più belle che mi ha portato il Grande Fratello negli ultimi 20 anni è il fatto di poter ancora parlare di golf. Io sono ancora professionista, sono presidente dell’Associazione professionisti d’Italia”.

Ascanio Pacelli e ‘l’etichetta’ del Grande Fratello: “Mi ha dato una moglie e mi ha tolto il cognome…”

Ascanio Pacelli, nel film “Il tempo è ancora nostro”, avrà dunque l’opportunità di raccontare il golf da un punto di vista differente e come mai è accaduto in Italia. “Sono stato un giocatore mediocre, non ho mai vinto niente ma quegli insuccessi mi hanno aiutato poi a costruire il personaggio di Tancredi nel film. Il golf è uno sport meraviglioso, è ancora etichettato come qualcosa di dedicato a chi ha una certa età o molti soldi, ma non è assolutamente vero”.

Tornando sull’esperienza vissuta al Grande Fratello ben 20 anni fa, Ascanio Pacelli – sempre intervistato da Today – ha aggiunto: “Mi ha dato tantissimo, innanzitutto una moglie splendida con la quale ho una famiglia incredibile. Mi ha tolto il cognome: non sono più Ascanio Pacelli ma Ascanio del Grande Fratello. L’ho sempre vissuto come una parentesi, non mi aspettavo niente e non ho meriti. Diventi popolare ma devi iniziare a fare qualcosa per costruirti il tuo percorso”.

Ascanio Pacelli, un amore in costante evoluzione con la moglie Katia Pedrotti: “Cambia l’intensità, ma la amo ancora…”

Ascanio Pacelli, come da lui stesso raccontato, grazie al Grande Fratello ha anche incontrato l’amore della sua vita: sua moglie Katia Pedrotti. “Viviamo con estrema normalità, siamo sempre stati molto lontani da tutto ciò che è lo showbiz. Discutiamo come tutti, litighiamo come tutti, ci amiamo come tutti. Abbiamo momenti molto intensi di grossa passione e momenti con meno passione, ma è parte del rapporto”. L’ex volto del Grande Fratello ha poi aggiunto: “In amore non bisogna mollare, è facile mollare e cercare un’altra persona: io amo ancora mia moglie. L’intensità cambia e si modifica, ma è normale”.