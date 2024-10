ASIA ARGENTO HA UN COMPAGNO? “CONCENTRATA SUL MIO PERCORSO DI SOBRIETÀ”

Asia Argento ha un compagno dopo Michele Martignoni? A questa e altre domande potrebbe rispondere proprio questo pomeriggio, dando un clamoroso scoop alla padrona di casa, la 49enne attrice, cantante e regista capitolina che sarà nuovamente protagonista negli studi di “Verissimo”: la figlia d’arte e da tempo opinionista televisiva tornerà infatti a raccontarsi e a soddisfare le curiosità di Silvia Toffanin nel corso della puntata che ci apprestiamo a vedere, magari svelando pure qualcosa di più sulla propria vita sentimentale. Non va dimenticato, infatti, che proprio nel talk show di Canale 5 la donna aveva spiegato i motivi della fine della precedente storia d’amore: nel frattempo, scopriamo se Asia Argento ha un compagno dopo Michele Martignoni.

In attesa di ascoltare la lunga intervista a cuore aperto della figlia di Dario Argento nell’appuntamento del sabato col rotocalco principe delle reti Mediaset, possiamo subito rispondere al quesito di cui sopra e spiegare se e perché Asia Argento ha un compagno dopo Michele Martignoni: a meno di clamorose rivelazioni o di liaison tenute negli ultimi tempi ben al riparo da riflettori e occhi indiscreti, l’ex compagna di Morgan e Michele Civetta al momento sarebbe ancora single, come raccontato peraltro proprio nel salotto di “Verissimo” tempo fa. Il suo ultimo compagno, prima che la donna decidesse di interrompere una relazione sulla quale comunque non sembrava ci fossero delle nubi, era Michele Martignoni: l’uomo, 28enne e di diversi anni più giovane di lei, era noto alle cronache per essere un campione di MMA, Mixed Martial Arts, disciplina in cui “The Italian Thunder”, come viene soprannominato, è uno dei fighter emergenti e ha stabilito pure alcuni record.

PERCHE’ E’ FINITA CON MARTIGNONI? “CON LUI LEGGEREZZA E VOGLIA DI…”

Insomma, Asia Argento ha un compagno dopo Michele Martignoni? No, specie se la diretta interessata sta tenendo fede a quanto spiegato tempo fa, ovvero che il suo focus al momento è quello di dedicarsi a se stessa e alla propria salute: “Ho bisogno di essere concentrata sul mio percorso di sobrietà” aveva candidamente ammesso la donna alla Toffanin, tornando sui problemi di alcolismo e altre sostanze e un nuovo percorso intrapreso che è “molto impegnativo (…) devi un po’ capire chi sei veramente”. E in questo percorso non c’era spazio per una relazione sentimentale dal momento che quando ci si trova coinvolti dal punto di vista emotivo, secondo la Argento, è difficile crescere. “È arrivato il momento di crescere e devo farlo da sola” aveva tagliato corto Asia.

Quindi alla domanda se Asia Argento ha un compagno dopo Michele Martignoni possiamo rispondere negativamente, non è dato tuttavia però sapere se questa pausa di riflessione di cui aveva parlato più di un anno fa anche su Canale 5 sia ancora in corso: “Sono stata molto felice ma ora devo stare sola” aveva spiegato pur ammettendo che non era dipeso certo dal suo ex fidanzato o dalla loro differenza d’età la scelta di prendere strade separate. “Lui anzi mi ha aiutata molto nel capire me stessa e arrivare a un libello di serenità che sinceramente non pensavo possibile” aveva detto di Martignoni durante la loro relazione, aggiungendo che il ragazzo l’aiutava nella sua ricerca della “leggerezza” dopo una vita di tormenti. Poi, tempo dopo, l’annuncio di aver troncato quella storia di cui comunque conserva ancora oggi un bel ricordo.