Asia Argento, soprattutto per i suoi copiosi impegni cinematografici sia come attrice che come regista, è certamente tra i volti più noti del mondo dello spettacolo. La carriera parla per lei e nel tempo, come spesso accade per le personalità note, l’attenzione si è spesso spostata anche su trame che riguardano la vita privata. Asia Argento ha un nuovo compagno? L’attrice è reduce dalla breve relazione con Michele Martignoni, ma scopriamo cosa è cambiato oggi nella sua vita.

Come anticipato, per diversi mesi Asia Argento sembrava aver ritrovato l’amore al fianco di Michele Martignoni. Una liaison che anche a suo dire è stata positiva, importante come amore reciproco e come percorso di vita. Nonostante ogni bene, ad un certo punto la liaison pare sia giunto al termine e fu proprio l’attrice – intervistata a Verissimo – ad accennare ai motivi della rottura. “In questo momento ho bisogno di essere concentrata sul mio percorso di sobrietà… E’ arrivato il momento di crescere e, se sei in una relazione, è difficile crescere. Devo farlo da sola”.

Asia Argento, il percorso personale ‘prima’ di un nuovo compagno?

Erano le prime settimane del 2024 quando Asia Argento parlava così del suo attuale stato sentimentale nello studio di Silvia Toffanin. Ma nel cuore dell’attrice oggi c’è un nuovo compagno dopo la rottura con Michele Martignoni? Anche approfittando delle vetrine social, sembra difficile desumere una possibile nuova frequentazione per Asia Argento.

E’ lecito credere che Asia Argento stia dando seguito alle parole citate in precedenza, e dunque al percorso di crescita personale a prescindere da un’ipotetica relazione. Se ci sia o no un nuovo compagno nel cuore dell’attrice, la sua volontà sarà forse quella di proteggere la sua sfera privata dalle ingerenze di gossip e dei media che spesso hanno fatto irruzione nella sua vita sentimentale.

