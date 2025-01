Asmaa e Cristiano di Uomini e donne preparano un grande annuncio?

I fan di Uomini e donne sono in trepidazione riguardo a un possibile grande annuncio di una storica coppia storica del format, parliamo di Asmaa e Cristiano che potrebbero sorprendere tutti nelle prossime ore, stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Nonostante gli alti e bassi della coppia, uscita insieme dal dating show di Maria De Filippi ma che poi si sarebbe ricomposta dopo aver risolto le tensioni, sembra tornato il sereno tra i due che adesso sarebbero pronti anche per un grande annuncio: Asmaa Fares potrebbe essere incinta!

Chi è Gerry Scotti/ Il ricordo dei genitori e la lotta contro il Covid

“Asmaa ed io non siamo più legati, come lei ha appena pubblicato. Nonostante tutto, io provo ancora un forte amore per lei, quell’amore che mi ha portato a innamorarmi in così poco tempo durante il programma” aveva detto Cristiano intervenendo sui social e spiegando l’addio ad Asmaa dopo la fine del programma.

Cristiano Lo Zupone ha tradito Asmaa Fares dopo Uomini e donne?/ "Verità diversa, per ritrovarci..."

Asmaa e Cristiano si erano lasciati dopo Uomini e donne: “Ho scelto la mia libertà”

Qualche mese fa gli stessi protagonisti di Uomini e donne erano intervenuti sui social per spiegare la loro decisione di dirsi addio, con Asmaa che in un post pubblicato su Instagram aveva comunque parlato di rapporto terminato con rispetto riguardo a Cristiano: “Oggi ho scelto la mia libertà di vivere, il bene rimarrà sempre”. Qualche settimana più tardi è arrivato il dietrofront di Asmaa e Cristiano, con l’ex cavaliere che aveva sottolineato quanto la donna fosse stata importante per lui nonostante una storia durata inizialmente cinque mesi, ma che ha saputo poi ripartire lasciando alle spalle le scorie.

Federico Balzaretti, chi è il marito di Eleonora Abbagnato/ "Siamo una coppia di grandi lavoratori"

E adesso Asmaa e Cristiano sono pronti a fare il grande annuncio, i due sembrano in dolce attesa e la notizia ha già scaldato i fan della coppia nata a Uomini e Donne, pronti a godersi l’ufficialità.