ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS: IL FILM GIALLO IN ONDA SU RETE 4

Assassinio sull’Orient Express è un film di genere giallo, thriller, poliziesco, prodotto nel Regno Unito nel 1974, che va in onda alle ore 15.40 di sabato 19 ottobre su Rete 4. La regia del film è di Sidney Lumet e la sceneggiatura è stata curata da Paul Dehn su un soggetto della famosa scrittrice Agatha Christie. Il personaggio principale del film è l’investigatore Hercule Poirot, interpretato da Albert Finney- Altri interpreti sono Ingrid Bergman, nei panni di Greta Ohlsson, Lauren Bacall che impersona Mrs. Hubbard, Michael York e Jacqueline Bissrt, rispettivamente il Conte e la Contessa Andrenyi, Sean Connery che da vita al Colonnello Arbuthnot, Jean-Pierre Cassel che impersona Pierre-Paul Michel, Anthony Perkins nei panni di Hector McQueen, John Gielgud che interpreta il personaggio di Beddoes, e Vanessa Redgrave che interpreta Mary Debenham.

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS: LA TRAMA DEL FILM CON PROTAGONISTA HERCULE POIROT

La vicenda si svolge a Istanbul nel 1935 con il detective Hercule Poirot, che deve tornare alla sua casa di Londra e ottiene da un amico, un posto sul vagone-letto dell’Orient Express, anche se le cuccette risultano tutte già prenotate. Mentre il treno, durante la seconda notte di viaggio si trova sotto una abbondante tempesta di neve nel territorio dei Balcani, viene ucciso Samuel Edward Ratchett, un ricco uomo d’affari di nazionalità statunitense. Lo scompartimento è chiuso dall’interno e l’uomo porta i segni di 12 pugnalate. Con il treno bloccato dalla tempesta di neve, Poirot inizia le indagini per scoprire il colpevole interrogando tutti gli altri viaggiatori avvalendosi della collaborazione di un dottore greco.

Tutti i viaggiatori sono dei possibili sospetti e Poirot scopre che la vittima è un gangster italo-americano, Cassetti, che era stato ritenuto il mandante del rapimento della bambina Daisy Armstrong, che si era concluso in modo tragico con la morte della piccola, che indirettamente provocò anche la morte sia dei due genitori che della domestica. Infatti la signora Armstrong ebbe un parto prematuro con la morte della neonata e la propria a causa di una forte emorragia, mentre il marito si suicidò, così come la domestica che era stata accusata di essere una complice del rapimento. Interrogando i passeggeri Poirot scopre che tutti avevano rapporti, in alcuni casi abbastanza stretti, con gli Armstrong ed elabora due soluzioni del caso, la prima con l’omicidio commesso da un rapinatore salito sul treno mentre si trovava fermo a causa della nevicata, e la seconda che coinvolge tutti i passeggeri, con il numero dei colpi di pugnale, 12, rivelatore in quanto rappresentante il numero classico dei componenti di una giuria. Poirot mette poi l’amico Bianchi di fronte alla scelta della soluzione giusta e viene scelta la prima.

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS: CURIOSITÀ SUL FILM

Il film Assassinio sull’Orient Express in seguito ha avuto altri tre adattamenti, sempre tratti dal romanzo originale della scrittrice inglese, il primo nel 2001, il secondo nel 2010 all’interno della serie televisiva dedicata al detective e l’ultimo nel 2017, con Kenneth Branagh come regista e come interprete del personaggio principale, Hercule Poirot.