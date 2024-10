Prima una forte esplosione, poi gli spari: paura ad Ankara, in Turchia, dove è avvenuto un attentato nelle prime ore del pomeriggio. Il caos è scoppiato nella sede della compagnia aerea Tusas, ma non sono chiare le cause dell’esplosione e della successiva sparatoria. Alcuni media hanno subito parlato di un attacco suicida, il ministro dell’Interno turco ha confermato poi la tesi del terrorismo, parlando di un attentato terroristico contro la sede dell’industria aerospaziale turca. Ma Ali Yerlikaya non ha fornito ulteriori dettagli. Ci sono anche immagini di uomini armati che fanno irruzione nella sede della Tusas, dopo essere arrivati nell’edificio in taxi.

Il bilancio non è noto, ma si parla di morti e feriti. Sul posto sono accorsi i servizi di emergenza tra forze di sicurezza, ambulanze e vigili del fuoco: dalle immagini diffuse da Ntv si è alzata una colonna di fumo davanti all’ingresso della Turkish Aerospace Industries Inc, nella periferia della capitale turca. Invece, HaberTurk ha spiegato che i dipendenti dell’azienda sono stati condotti in un’area sicura.

ATTENTATO ANKARA: ATTACCO TERRORISTICO IN TURCHIA

“Un attacco terroristico è stato condotto contro le strutture della Turkish Aerospace Industries Inc (TAI) Ankara Kahramankazan. Purtroppo abbiamo martiri e feriti dopo l’attacco. Auguro la misericordia di Allah ai nostri martiri e una pronta guarigione ai nostri feriti“, ha fatto sapere il ministro Yerlikaya via social, assicurando che ci saranno aggiornamenti sugli sviluppi di questo attentato Ankara. A tal proposito, ha chiesto alla popolazione di turca di tener conto solo delle informazioni rilasciate dalle fonti ufficiali.

In seguito all’attacco, l’Assemblea generale del Parlamento turco, che stava discutendo la dichiarazione sul Libano, ha sospeso la sessione. “Sono profondamente rattristato dallo scontro e dall’attacco terroristico che ha avuto luogo presso la struttura TAI di Ankara. Auguro la misericordia di Dio ai nostri martiri e una pronta guarigione ai nostri feriti. Noi malediciamo il terrorismo. Le nostre condoglianze“, le parole del sindaco della municipalità metropolitana di Ankara, Mansur Yavas.

VIDEO ATTENTATO ANKARA