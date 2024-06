Auguri buona Maturità 2024/ Frasi, canzoni, “riti” per gli Esami di Stato: oggetti e playlist portafortuna

Auguri di buona maturità 2024, con l’avvicinarsi della data di inizio delle valutazioni finali della suola superiore, tornano anche i “riti” scaramantici portafortuna più diffusi tra gli studenti. Nel corso degli anni si sono rinnovate alcune tradizioni legate ai giorni che precedono l’inizio dell’Esame di Stato, riguardanti soprattutto gesti propiziatori che si crede portino bene per affrontare una delle più importanti prove della vita. Dai pellegrinaggi per i 100 giorni all’esame fino ai fioretti, sono molte le ritualità legate alla fede religiosa. Tra gli oggetti che ad esempio sono tra i più diffusi all’interno degli zaini di chi si appresta a superare le prove scritte e orali ci sono proprio i santini.

Da un recente sondaggio di Skuola.net inoltre, emerge che circa il 6% degli studenti dichiara di aver aumentato la frequenza delle preghiere proprio in vista degli esami, per sentirsi più motivato a superare la difficoltà e anche per combattere meglio l’ansia con una dose di spiritualità. Altre tendenze portafortuna riguardano invece l’abbigliamento, che prevede spesso uno specifico “dress code” beneaugurante deciso tempo prima, in base ai capi che possano fare una buona impressione sui membri della commissione e quindi in un certo senso facilitare la riuscita. Non mancano poi le frasi motivazionali, parole di ispirazione per trovare fiducia a superare ogni ostacolo.

Frasi auguri Maturità, le canzoni preferite per prepararsi all’Esame di Stato

Maturità, tra i riti più diffusi tra gli studenti in vista dell’Esame di Stato ci sono anche specifiche canzoni, da ascoltare proprio in questo periodo particolare della vita. Sia perché hanno testi e parole che si riferiscono al periodo della fine della scuola, sia perché sono considerate di buon auspicio o motivazionali. Nelle playlist “portafortuna”, nonostante l’età, tiene ancora banco l’immancabile “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Un brano che pur essendo uscito nel 1984, ha unito nel tempo diverse generazioni di maturandi diventando praticamente l’inno ufficiale di questo importante evento della vita.

Tra le altre canzoni preferite inoltre c’è We are the Champions dei Queen, specialmente usata per festeggiare la fine degli esami e il raggiungimento del diploma. Il giorno delle prove invece, tra i gesti più utilizzati c’è soprattutto quello di riuscire a sedersi sul banco che viene considerato “fortunato”, altra tattica, meno irrazionale è poi quella di cercare di prendere posto vicino ad un compagno che notoriamente è stato sempre bravo a scuola, con la speranza di poter ottenere qualche suggerimento prezioso.

Frasi di auguri per la Maturità 2024 da conservare fino al Diploma: “Non avere paura delle strade che ti attendono”

Vogliamo lasciarvi ancora alcune frasi per gli auguri di maturità 2024 che vi torneranno certamente utili per la consegna dei Diplomi; ma anche per infondere anche un po’ di speranza sul futuro a tutti gli sconfortati studenti che domani torneranno sui banchi di scuola, sperando che tutti i ragazzi che domani affronteranno l’Esame di Stato riescano a superarlo. “Un importante percorso – cita la prima delle frasi di auguri che vi proponiamo in questa sezione – si è appena concluso; ora sei pronto ad aprirti nuove strade: congratulazioni per la Maturità“.

