Chi è Aurora Tropea: la dama di Uomini e donne che litiga con Gianni Sperti e Tina Cipollari

Aurora Tropea è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne ed è spesso la protagonista di discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Aurora ha 54 anni, è single, non ha figli ed è titolare di un negozio. Inoltre, è una vera amante degli animali a cui dedica tantissimo tempo facendo volontariato. Da diverso tempo partecipa al programma di Maria De Filippi e non riesce ad avere una storia stabile da circa dieci anni nonostante all’interno del programma si sia messa più in volte in gioco senza, però, trovare la persona giusta.

“Essendo orafa e facendo restyling di mobili è una cosa che mi dà soddisfazione. Il lavoro artigianale comporta molta fatica e spesso non è apprezzato, per tutto quello che c’è dietro. Di bei momenti ne ho avuti tanti: ai tempi, gestivo un solarium, sono stata fiera di me stessa perché sono riuscita a portarlo avanti per dieci anni”, ha raccontato la dama che, al magazine ufficiale della trasmissione, ha anche svelato il suo segreto di bellezza – “Non ho fatto niente per migliorarmi e, anzi, ho perso tanti chili perché da tanti anni soffro di una patologia all’esofago che mi fa passare totalmente la fame. Forse è la mia forza mentale che mi fa sembrare luminosa. Sono dell’idea che ognuna sia libera di fare ciò che crede anche se personalmente trovo antiestetici gli eccessi. Sul mio viso non ho ritoccato ancora nulla”.

Aurora Tropea e il siparietto con Mario Cusitore a Uomini e donne

Dopo aver trascorso l’estate anche in compagnia di Tiziana Riccardi, ex dama del trono over di Uomini e donne con cui, però, l’amicizia pare si sia raffreddata come ha fatto intuire lei stessa durante una puntata di Uomini e Donne, Aurora Tropea è tornata in trasmissione e, nella puntata trasmessa il 4 ottobre 2024, è la protagonista di un siparietto sensuale.

Aurora, infatti, è tra le dame che sfilano sul tema “Brivido caldo in una notte di luna piena”. Durante la propria esibizione, Aurora abbandona la passerella e raggiunge il parterre maschile dove, dopo essersi accomodata sulle gambe di Mario Cusitore, prova a sedurlo in modo simpatico.

