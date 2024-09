Aurora Tropea chiude con Carmine e Massimo a Uomini e Donne

Dopo la lite tra Diego Tavani e Valentina, nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2024, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Carmine e Massimo per poi annunciare l’arrivo di Aurora Tropea che è uscita con entrambi. “Sei molto sensibile… mi sembri la fotocopia di me, mi son sentita subito messa alle strette”, spiega Aurora parlando con Carmine. “Non ti pensavo, non mi veniva da pensarti, anche che non ho visto Carmine ma me… Tutto era Sì va bene, troppo…”, aggiunge ancora la Tropea.

Aurora, poi, parla con Massimo e anche con lui la dama del trono over decide di chiudere perché non si è sentita desiderata. La dama, infatti, sottolinea che, dalle parole e dagli atteggiamenti di Massimo, è convinta che non gli piaccia abbastanza. Le parole di Aurora, però, scatenano l’intervento di Armando Incarnato.

Armando Incarnato contro Aurora Tropea: interviene Tina Cipollari

Dopo aver ascoltato le parole di Aurora Tropea, Armando Incarnato chiede a Maria De Filippi di poter intervenite per commentare la decisione della dama di chiudere definitivamente entrambe le conoscenze. 2Non voglio ascoltarlo”, risponde Aurora. “Adesso decide lei chi può parlare o meno? Se una persona del parterre vuole commentare può farlo”, interviene Tina Cipollari.

“Io non ti ascolto, quello che dici tu non mi interessa, mi fa onore non piacere a un uomo come te”, dice Aurora riferendosi ad Armando. “Cos’è che un uomo come me non va in una donna come te?”, ribatte il cavaliere napoletano. “Non ne vale la pena“, dice a sua volta la Tropea. “Sei maleducata e scostumata”, dice ancora Armando. Stanca di discutere e di ascoltare le parole di Incarnato con cui non è mai andata d’accordo, Aurora chiede così a Maria De Filippi di andare avanti e chiudere il discorso.

