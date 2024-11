Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici si sbilanciano sul riavvicinamento tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice

Il riavvicinamento tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024 fa discutere nella Casa del Grande Fratello 2024 così come nello studio di Canale 5. Sulla questione si sono sbilanciare anche Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, come sempre su posizioni differenti in merito all’argomento. Cesara è più morbida nei confronti di Federica, trovando in lei il chiaro esempio di una ragazza che non ha davvero dimenticato il suo primo amore.

“Noi donne un po’ ci somigliamo tutte e quando abbiamo chiuso, abbiamo chiuso. Io questa chiusura da parte di Federica non la vedo per niente. – ha detto Buonamici – Anzi, secondo me Alfonso resta la sua prima scelta, a patto che non sia così opprimente, così geloso… potrebbe ancora essere la prima scelta, perché lei ama in Alfonso il suo essere così accudente, premuroso.”

Beatrice Luzzi, stoccata a Federica Petagna al Grande Fratello 2024

Più dura Beatrice Luzzi, che lancia sul finale una stoccata a Federica: “Sicuramente lei è abituata a stare in casa con lui, quindi è anche una questione di confidenza, sicurezza e lei ne ha bisogno, perché è giovane, ha 20 anni, ma è anche vero che Alfonso è un personaggio forte, quindi le conviene!” La risposta di Federica è tanto imminente quanto decisa: “Su questo mi faccio una risata! – tuona in diretta – Alfonso lo conosco da 8 anni e per me è la persona più importante che esiste e non potrei mai provocargli un dolore per questa cosa che hai detto. Anzi, prendo anche un po’ di tempo e sto attenta a quello che dico proprio perché so lui cosa prova. Non mi permetterei mai per questo di far del male a lui.” ha tenuto quindi a chiarire.