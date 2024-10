Beatrice Luzzi scatenata al Grande Fratello 2024: il commento su Lorenzo Spolverato

Beatrice Luzzi si sta calando sempre di più nel ruolo di opinionista e mattatrice del Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini, l’attrice romana anche ieri sera ha espresso valanghe di giudizi nei confronti dei gieffini. Non è mancato il commento su Lorenzo Spolverato, il giovane aspirante attore preso da Shaila Gatta ma che ha rilasciato nell’attrice delle vibes di Giuseppe Garibaldi, suo amico ed ex compagno nella casa del Grande Fratello 2024: “Un po’ me lo ricorda” ha ammesso l’attrice in studio poco prima dei titoli di coda della puntata: è effettivamente così o sono solo delle sensazioni?

Beatrice Luzzi ha dimostrato ancora una volta di essere senza peli sulla lingua, non risparmiandosi mai quando arriva il momento di affondare la stoccata al Grande Fratello 2024, e l’ultimo a finire nel mirino è stato Lorenzo Spolverato, dopo che si è rinnovato il duello a distanza con Shaila Gatta.

Beatrice Luzzi contro Shaila Gatta al Grande Fratello 2024

Nel corso della puntata di ieri sera, l’opinionista Beatrice Luzzi non si è risparmiata nei commenti contro Shaila Gatta, tornando alla carica con l’ex velina di Striscia la notizia. Beatrice Luzzi ha punto così Shaila, che continua a barcamenarsi tra Javier e Lorenzo Spolverato, atteggiamenti che hanno fatto storcere il naso all’opinionista e seconda classificata dello scorso Grande Fratello 2024: “Shaila, in puntata Dicesti che volevi sentirti libera, Lorenzo non è altrettanto libero di andare con Helena? Perché a lui gliel’hai fatta pagare mentre tu ti sei permessa di passare da uno all’altro?”

A quel punto Shaila Gatta ha risposto a Beatrice Luzzi: “Lorenzo era libero di fare quello che voleva, mi arrabbio quando mi dice che sta male e sta soffrendo, aveva la libertà di fare tutto, io avrei dato noi la possibilità di conoscersi meglio”.