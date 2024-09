Anticipazioni americane Beautiful: Finn preoccupato per le sorti di Steffy

Cosa ci rivelano le anticipazioni americane di Beautiful, attualmente in onda negli Stati Uniti e che approderanno prossimamente anche in Italia? Come evolveranno le vicende della famiglia Forrester e dei protagonisti più amati della longeva soap opera statunitense? Scopriamo insieme le novità che ci attenderanno, a cominciare dalla new entry Luna, cugina di Finn, la cui famiglia è indissolubilmente legata ai Forrester e che creerà non pochi problemi ai protagonisti.

Finn scopre infatti che Steffy è in pericolo, e che di mezzo potrebbe esserci lo zampino di Luna; il dottore è preoccupato per l’improvvisa sparizione della moglie, che sarebbe dovuta andare in una Spa, e crede che in realtà non abbia mai abbandonato la città. A confermarglielo è la direttrice della Spa, che gli ha telefonato chiedendogli perché la Forrester non risponde al telefono e non è giunta a destinazione. Finn indirizza i suoi sospetti su Luna, ancor più dopo che Bill gli ha confidato che la ragazza l’ha baciato e ha così scoperto che non è sua figlia.

Beautiful, Luna ha rinchiuso Steffy in gabbia: corsa contro il tempo per Finn

Proseguendo con le anticipazioni americane Beautiful, Finn è terrorizzato dalla cugina Luna e crede che possa aver perso la testa e che stia tramando qualcosa di nascosto, compresa la sparizione di Steffy. Il medico ha un’altra conferma a casa Spencer, quando trova il cellulare di Steffy; la moglie non si sarebbe mai allontanata senza il telefonino, con cui rimanere in contatto con la famiglia, e per questo ipotizza che non abbia mai lasciato la città e che potrebbe esserle successo qualcosa di grave.

Finn chiede così a Bill di tenere d’occhio Luna, mentre anche sua madre Li è convinta che la ragazza possa avere mire criminali e rivelarsi alla fine più pericolosa del previsto. Finn e Li decidono così di tenere d’occhio la ragazza, mentre il medico farà di tutto per mettersi sulle tracce di Steffy; la donna è stata infatti rinchiusa da Luna in una gabbia in un edificio abbandonato e destinato alla demolizione. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo: Finn riuscirà a salvarla?

Beautiful, dove vedere le puntate italiane in tv e in streaming

Le puntate italiane di Beautiful (qui le anticipazioni della puntata di oggi) vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nei pomeriggi di Canale 5 alle ore 13.45; oltre alla visione in chiaro, è come sempre disponibile la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.