BellaFesta per Fondazione Telethon: Pierluigi Diaco conduce la maratona benefica su Rai1

Oggi 22 dicembre 2024 a pochi giorni dal Natale, Pierluigi Diaco entra nelle nostre case con BellaFesta per Fondazione Telethon, una riscrittura del suo ormai celebre “BellaMa’”, che però andrà in onda su Rai1. Si tratta della storica maratona “Telethon” a scopo benefico e non mancheranno i momenti di profonda riflessione sempre sotto la guida del conduttore. Si prevede una serata speciale all’insegna della solidarietà e del divertimento. BellaFesta per Fondazione Telethon inizia alle ore 21.30 per celebrare i trent’anni di Telethon, che si occupa di ricerca e sostegno per le malattie genetiche rare.

A condurre il programma sarà Pierluigi Diaco, con il suo stile sobrio ma vincente, con l’atmosfera di “BellaMa’”, suo programma ormai tanto amato dagli italiani. Di cosa si parlerà nella puntata di BellaFesta per Fondazione Telethon stasera? Il tema ha un titolo: “Dal dolore alla gioia“. Cosa significa? La puntata ha il proposito di presentare il proposito della Fondazione, ovvero quello di riportare speranza nelle famiglie di chi soffre di una malattia rara. Il tutto sarà coronato da una scaletta magnifica di artisti, che intratterranno il pubblico durante le donazioni.

BellaFesta per Fondazione Telethon: i cantanti e gli ospiti

A salire sul palco di BellaFesta per Fondazione Telethon arrivano tanti cantanti, che offriranno il loro contributo artistico al fine di incentivare i telespettatori a donare. I primi a salire sul palco saranno Alex Britti, i Tazenda con Alberto Bertoli e non solo. Tra gli artisti spunterà anche Fausto Leali, Drupi, Paolo Belli e Michele Zarrillo. Si prevede una serata ricca di emozioni a BellaFesta per Fondazione Telethon, con tanti interventi e testimonianze di chi lavora ogni giorno accanto alla fondazione. Non solo, Pierluigi Diaco porterà con sè anche alcuni degli ospiti fissi di BellaMa’, come Antonella Elia, Roberta Capua, Nancy Brilly e Rita Forte.

Insieme a loro anche la soubrette Valeria Marini con Oreste Gaudio e Memo Remigi. E ancora, Rosa Sorrentino, Domenico Restuccia e Manuela Villa. Con loro ci sarà anche Don Walter Insero e Valeria Fiorito, la quale ha ricevuto il midollo spinale dal conduttore Fabrizio Frizzi, morto prematuramente pochi anni fa. Non mancheranno nemmeno le performance dal vivo per un gran finale da ricordare su Rai 1 all’insegna della beneficienza, della musica e di un sano divertimento. Donare a Telethon è molto semplice: basta chiamare il numero 45510 oppure contattare direttamente la fondazione grazie al numero verde. Ormai da 35 anni Telethon porta avanti progetti importanti studiando ben oltre 600 malattie genetiche rare.

Dove vedere in streaming BellaFesta per Fondazione Telethon

Il programma condotto da Pierluigi Diaco andrà in onda dalle ore 21.30 su Rai 1 questa sera 22 dicembre 2024. Per chi volesse seguirlo in streaming o on de mand, è possibile collegarsi anche su RaiPlay, la piattaforma dove vengono riproposti in diretta tutti i programmi del palinsesto. Non solo, sempre su RaiPlay è possibile collegarsi a show concluso per rivedere i momenti più emozionanti della serata.