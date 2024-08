Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno divorziato, trovato l’accordo

Niente da fare per una delle coppie di Hollywood più amate, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno annunciato la loro decisione di divorziare in tempi non sospetti e adesso avrebbero anche trovato l’accordo, gli amici del celebre duo di artisti avrebbero comunicato in forma anonima tra le pagine del Daily Mail la scelta e anche un punto di incontro che sarebbe già arrivato: “Stanno aspettando il momento giusto, a quel punto rilasceranno una dichiarazione congiunta in cui diranno di quanto amore provano l’uno per l’altro e di come hanno lottato per farlo funzionare, ma che non ci sono riusciti. Alla fine non sono riusciti a raggiungere un compromesso, ciò che avevano prima non c’è più ed entrambi lo hanno accettato”.

Non c’è margine di riconciliazione dunque tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, che nelle ultime settimane avevano effettuato un disperato tentativo di riavvicinamento che è però finito male, da qui l’incontro tra la popstar 55enne e l’attore 51enne che hanno trovato l’accordo per il divorzio.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, la villa è stato il punto di non ritorno

Di recente il famoso attore avrebbe deciso di acquistare una nuova proprietà, una vera e propria villa, acquisto concretizzato lo scorso 24 luglio e che per Jennifer Lopez sarebbe stata una vera e propria pugnalata al cuore, visto che proprio qui è evaporata anche l’ultima speranza di ricongiungimento.

La villa di Ben Affleck dispone di cinque camere da letto e sei bagni, una camera da colazione, una sala di servizio e anche una Guest house e l’annuncio del colpo è arrivato a pochissimi giorni di distanza dalla cessione ufficiale della ex casa coniugale di Beverly Hills, dal valore di circa 68 milioni di dollari, mentre sempre lo scorso 24 luglio Jennifer Lopez ha deciso di cedere anche il suo attico con quattro camere da letto dal valore di 23 milioni di dollari.