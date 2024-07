Benedetta Boeme, fidanzata di Riccardo Calafiori: “Non stiamo più insieme”/ Poi la smentita: “Non sono io!”

Il nome di Riccardo Calafiori è al centro dell’attenzione sportiva ormai da diverse settimane: complici le prestazioni con la maglia del Bologna e poi della nazionale, ma nelle ultime ore il suo volto è finito al centro di una sorta di intrigo che unisce affari sentimentali e di calciomercato. Protagonista anche la fidanzata Benedetta Boeme e un doppio annuncio fatto su Tik Tok che però, ad alcune ore di distanza, ha fortemente smentito.

Calciomercato Roma News/ Sorloth in pole per il ruolo di attaccante. Affondo per Dahl (21 luglio 2024)

“Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente così ho deciso di chiarire che io e Riccardo Calafiori non stiamo più insieme, almeno per il momento”. Queste le parole affidate a Tik Tok dal “presunto” profilo di Benedetta Boeme, fidanzata di Riccardo Calafiori. Come racconta il Corriere della Sera, la presunta rottura sarebbe dovuta ad un video con protagonista Riccardo Calafiori in atteggiamenti compromettenti con un’altra ragazza ad Ibiza: “Grazie a tutti coloro che me l’hanno mostrato… L’ho guardato molte volte, cercando una motivazione per perdonare, ma non ce l’ho fatta”.

Calciomercato Lazio News/ Bellingham, il piano per il centrocampista. Contatti per Simeone (21 luglio 2024)

Benedetta Boeme ‘vittima’ di un profilo fake su Tik Tok: “Chiudete il profilo o andrò per vie legali!

Ma non è tutto, sempre dal presunto profilo Tik Tok di Benedetta Boeme – fidanzata di Riccardo Calafiori – sarebbe poi arrivato anche lo spunto di calciomercato: “Gli auguro il meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”. Dunque, un vero e proprio doppio annuncio che però a quanto pare non appartiene realmente alla fidanzata di Riccardo Calafiori. Benedetta Boeme – come riporta il Corriere della Sera – è infatti intervenuta sui social per smentire quanto emerso dal video di ieri spiegando come non abbia alcun profilo Tik Tok e si tratti dunque di un fake.

Calciomercato Inter News/ Kiwior chiude al Bologna e apre ai nerazzurri. Salta Gudmundsson (21 luglio 2024)

“Mi trovo costretta a scrivere che non ho nessun profilo Tik Tok, qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere! Questo è il mio unico profilo social”. Inizia così Benedetta Boeme – fidanzata di Riccardo Calafiori – che ha dunque chiarito di non aver mai realizzato il video su Tik Tok essendo sprovvista di quel profilo social. “Io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò; chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, di chiudere immediatamente il profilo altrimenti mi muoverò per vie legali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA