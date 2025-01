Benedetta Caretta, chi è: vincitrice di “Io canto” nel 2010!

Benedetta Caretta è nota per essere stata una concorrente nonché vincitrice del talent show “Io canto”, al quale ha partecipato nel 2010, appena quattordicenne. La giovane cantante ha preso parte alla prima edizione, venendo eliminata in finale, per poi partecipare nuovamente anche alla seconda edizione, dalla quale è uscita vincitrice. Grazie alla vittoria di “Io canto”, condotto da Gerry Scotti, Benedetta Caretta è riuscita a trionfare, portando a casa non solamente la vittoria ma anche una prestigiosa borsa di studio che l’ha fatta arrivare fino a New York, dove ha frequentato la Film Academy.

Negli anni a seguire ha partecipato come ospite alla terza e quarta edizione di “Io canto”, esibendosi con artisti di gran prestigio. Ha poi partecipato a “The Voice of Italy” nella squadra di Raffaella Carrà mentre negli anni successivi è stata molto attiva sui social con varie cover e singoli pubblicati proprio online. Nel 2023 e nel 2024 è stata invitata a ricoprire il ruolo di coach nel talent show “Io canto generation”, condotto sempre da Gerry Scotti.

Benedetta Caretta è fidanzata? Nessuna conferma sulla sua vita personale

Benedetta Caretta, volto angelico e voce meravigliosa nonché delicata, sui social è seguita da più di un milione di persone e non mancano mai i complimenti sotto ogni video che pubblica, esibendosi con la sua voce celestiale.

Ma cosa sappiamo della sua vita personale? Benedetta Caretta è fidanzata? La ragazza non ha reso noto nulla che riguardi il suo privato: sappiamo che secondo alcune voci avrebbe avuto una storia con Alberto Urso, con il quale ha lavorato per alcuni anni, ma tanti gossip non sono mai stati confermati. Nonostante sia molto attiva sui social, infatti, Benedetta non pubblica granché riguardo il suo privato: il suo profilo è dedicato alla musica e alle sue preziose esibizioni.

