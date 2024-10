E’ ufficiale l’accordo fra Benedetta Rossi, nota cuoca della tv, e Mondadori Media. Dopo le numerosi voci e indiscrezioni circolanti la scorsa estate, proprio in queste ore è arrivata la firma che suggella il patto fra il colosso dell’editoria e dei media, e dall’altra la brillante cuoca che ha saputo conquistare il cuore delle persone con la sua semplicità e genuinità.

I numeri, come scrive Dissapore.com, sono di fatto gli stessi già ventilati pochi mesi fa, di conseguenza Mondadori ha acquistato il 51% di Fatto in casa di Benedetta Rossi, precisamente Benedetta Srl, che è la società gestisce i diritti di immagine della stessa. In totale Benedetta Rossi si è portata a casa 6,9 milioni di euro appunto per la cessione della sua società al 51%, valutata in totale 13,5 milioni di euro. Due cifre enormi che rendono merito a quanto abbia costruito passo dopo passo, e con la semplicità, Benedetta Rossi in questi anni.

BENEDETTA ROSSI VENDE A MONDADORI: RESTERA’ AMMINISTRATRICE INSIEME AL MARITO

La nota cuoca con il pollice alto di “fatto in casa per voi”, è infatti partita dalla sua splendida cucina, conquistando sempre più fan e sbarcando poi sul piccolo schermo, accolta nella galassia di Discovery Channel e Real Time. Da lì è stata un crescendo che l’ha portata appunto all’interesse di Mondadori e all’acquisizione ufficializzata in questi giorni. Ma cosa cambia, al di là del fatto che Benedetta Rossi sarà la proprietaria di minoranza del suo brand?

La cuoca nonché Marco Gentili, il suo marito, resteranno amministratori esecutivi della loro azienda, ma con la vendita, come fatto sapere dagli stessi, la loro società diventa ora più solida. Benedetta Rossi ha parlato anche di un nuovo percorso, una nuova pagina della loro vita, con l’obiettivo appunto di trasformare ciò che fino ad ora avevano costruito in un’azienda più solida, grazie appunto all’aiuto di Mondadori.

BENEDETTA ROSSI VENDE A MONDADORI: COSA PREVEDE L’ACCORDO

Negli accordi, precisa ancora Dissapore.com, l’editore potrà decidere di acquisire ulteriori quote della società di Benedetta Rossi, arrivando fino ad un massimo del 70%, ma in ogni caso tali acquisizioni maggiori si potranno verificare solamente nei prossimi anni, a partire dal 2028, di conseguenza si tratta di una situazione in divenire. Lo stesso portale culinario si domanda, giustamente, che ne sarà di GialloZafferano.

Il portale leader del cibo, seguitissimo dagli italiani per scoprire le ricette, e fra i siti più visitati in assoluto nel nostro Paese, è stato acquistato sempre da Mondadori, e in questo caso la cifra sborsata è stata ancora più elevata, ben 45 milioni di euro nel lontano 2017, che aggiornati oggi con l’inflazione fanno una somma decisamente importante. Il sito è appunto il portale di riferimento, ma come si “scontrerà” con Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi? Non c’è il rischio che i due portali si pestino in qualche modo i piedi fra loro, facendosi concorrenza? Ecco che quindi per Dissapore non è da escludere una sorta di fusione fra le due realtà di ricette, con Benedetta Rossi che diverrebbe il volto nuovo di GialloZafferano. Ovviamente si tratta solo di supposizioni ma tutto può essere.