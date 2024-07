Non sono necessarie catene di ristoranti e simili per diventare milionari grazie alla passione per i fornelli: lo dimostra la storia di Benedetta Rossi che partendo dalla sua cucina di casa è oggi al centro dell’attenzione per un affare legato al suo brand e che porta in casa diversi milioni di euro. La chef ha infatti deciso – come riporta Novella 2000 – di vendere il 51% del brand “Fatto in casa da Benedetta” al Gruppo Mondadori.

Ma quanto ha guadagnato Benedetta Rossi con la vendita del suo brand “Fatto in casa da Benedetta”? Come anticipato, parliamo di una cifra decisamente importante: 6,9 milioni di euro. Con l’operazione avallata dalla chef e dalla società Waimea Srl che ne cura l’immagine e gli affari, il 51% del brand passa alla Mondadori ma con un’offerta vincolante: “Gestirà i diritti di proprietà intellettuale e di immagine del brand Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta Rossi, come cambia il brand dopo la vendita milionaria del 51% a Mondadori

Dunque, si tratta di una vera e propria svolta per Benedetta Rossi che con la vendita del 51% del suo brand “Fatto in casa da Benedetta” continuerà comunque a deliziare il pubblico con le sue ricette e qualità, forte di una sistema costruito negli anni e che rappresenta una vera e propria eccellenza. La chef vanta infatti circa 20 milioni di followers considerando tutte le piattaforme: in particolare su Facebook i numeri più alti con oltre 8 milioni di utenti al suo seguito.

La fama di Benedetta Rossi ha però nel tempo superato anche i confini dei social: la apprezziamo sempre più spesso in diversi format televisivi a sfondo culinario ma soprattutto ha messo mano a ben 9 libri. Nelle prossime settimane capiremo se la vendita del 51% del suo brand porterà delle modifiche consistenti anche ai suoi format tra le varie piattaforme.