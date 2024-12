Beppe Convertini e Sara Ricci, a dividerli fu un dramma di coppia: il figlio perso dall’attrice e…

Sara Ricci, volto noto della tv delle fiction nostrane, non si tira indietro dal parlare della sua storia d’amore con Beppe Convertini. Una relazione lunga che oggi è conclusa e fa parte dei ricordi. Alcuni di questi, tuttavia, sono molto dolorosi, come la perdita di un figlio che secondo Sara portò la coppia ad allontanarsi e a rompersi. “Oggi nostro figlio avrebbe ventitré anni ma quel bimbo che aspettavo da lui l’ho perso”, ha raccontato la Ricci in una toccante intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio week end.

L’attrice di Cento Vetrine, parlando della relazione che fu con Beppe Convertini, spiega di averlo introdotto con lungimiranza nel mondo della tv. “Ci pensai io ad inserirlo, lavorava come modello ed era considerato il più bello di Italia”, il ricordo dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Sara Ricci, l’amore per Beppe Convertini diventato amicizia: “Ci amammo molto, ma poi…”

Sentimenti forti li unirono, anche se poi le strade si divisero. “Io e Beppe ci siamo molto amati, mi ha presentato alla mamma Grazia e si era pure parlato di matrimonio, ma quando abbiamo perso nostro figlie le nostre strade si sono separate. In che rapporti siamo adesso? Di amicizia”, ammette Sara Ricci nell’intervista a Monica Setta.

Dopo la relazione con Beppe Convertini, la Ricci avrebbe avuto diversi flirt importanti, tra cui quello con Gabriel Garko e con Kim Rossi Stuart. “Con lui ho perso un’occasione. Ci incontrammo a cena e poi al momento di farlo salire a casa dissi di no, provavo vergogna per la mobilia.Forse pensò che ero strana, anziché bere il vino proposi del latte”, svela divertita Sara.