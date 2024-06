Bill Cobbs è morto, ha una moglie e dei figli?/ Riserbo assoluto sulla vita privata dell’attore

Moglie e figli di Bill Cobbs, chi sono? La vita privata dell’attore morto a 90 anni

Bill Cobbs è morto il 25 giugno 2024 a 90 anni appena compiuti ma la notizia della scomparsa è trapelata solo nelle scorse ore. Attore veterano che in più di cinquant’anni di carriera ha recitato in oltre 200 produzioni tra film, fiction e serie tv sul suo ricco curriculum sono note molte informazioni, al contrario, invece, vige il massimo riserbo sulla sua vita privata. Bill Cobbs ha una moglie? Ha dei figli? Nelle molte interviste rilasciate nel corso degli anni l’attore si è sbilanciato sulla sua carriera e sul suo lavoro.

Chi è la moglie di Bill Cobbs? A questa domanda non è facile dare una risposta, fonti poco attendibili riportano che da anni l’attore sia sposato con Carolyn Cobbs, ma l’attore non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Anche su presunti figli di Bill Cobbs non si sa molto. Leggendo però le parole del fratello Thomas Cobbs nel doloroso annuncio della sua morte sembra che non avesse moglie e figli, Thomas infatti ha parlato di “Amatissimo partner, fratello maggiore, zio, surrogate parent, padrino e amico.” Lasciando intendere che non avesse né una moglie né dei figli.

Bill Cobbs è morto per causa naturali: carriera dell’attore di Una notte al Museo

Mentre su moglie e figli di Bill Cobbs non si sa nulla, al contrario molto si sulla carriera dell’attore. Nato il 16 giugno 1934, Wilbert Francisco Cobbs (questo il suo nome all’anagrafe) ha servito otto anni negli Stati Uniti. L’Aeronautica dopo la laurea a Cleveland. È apparso sul palco nel 1969. Iniziò ad agire nel teatro di Cleveland e in seguito si trasferì a New York dove si unì alla Negro Ensemble Company, agendo al fianco di Ossie Davis e Ruby Dee e negli anni ha recitato in serie di successo come I Soprano e film pluripremiati come The Bodyguard. Bill Cobbs è morto martedì 25 giugno 2024 nella sua casa nell’Inland Empire, in California, circondato da familiari e amici, il suo pubblicista Chuck I. Jones ha dichiarato cause naturali sono la probabile causa del decesso dell’attore.











