Sta riscontrando un discreto successo la fiction Blackout 2 che ha come protagonista l’attore Alessandro Preziosi. Ma guardando la fiction il pubblico si chiederà dove sia stata girata, quali siano le location, quindi vediamo insieme tutte le informazioni del caso. I paesaggi che si possono vedere sono della suggestiva Valle del Vanoi che è in provincia di Trento (in Trentino Alto Adige). Questa valle si ritrova a confinare non solo con la provincia di Belluno, ma anche con Lamon e Sovramonte. Tutte località che i fan non vedono l’ora di visitare.

La Valle del Vanoi dove è stata girata la seconda stagione di Blackout, in onda su Rai1, vede protagonista più precisamente Canal San Bovo (frazione di Caoria). Considerata il cuore verde del Trentino, è un patrimonio naturale a cielo aperto che per molto tempo è stata molto difficile da raggiungere. Da citare anche la presenza del Lago di Calaita che sarà senza dubbio una delle prossime mete turistiche da parte di quei spettatori che si sono innamorati della fiction presentata su Rai1.

Blackout 2, location: dove è stata girata la fiction di Rai1

Dove è stata girata la fiction Blackout 2? Come era già successo con la prima stagione, è ambientata nella splendida Valle del Vanoi. Ma quali sono i comuni interessati? Primiero e il passo di Rolle, senza dubbio, ma soprattutto la più nota San Martino di Castrozza. Non si può non citare anche il parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

La valle in cui è ambientata la fiction Blackout – Le verità nascoste è un gioiello naturale quasi incontaminato. Proprio il fatto che sia sempre stata difficile da raggiungere ha fatto sì che l’opera dell’uomo sia stata lenta e progressiva. Alcune scene della fiction con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino si sono svolte in Sagron Mis, Val Canali, Forte Buso e Panevaggio. Intanto stando alle anticipazioni delle prossime puntate il pubblico si ritroverà con il fiato sospeso fino alla fine.

