Per la prima volta nel corso degli ultimi (quasi) tre anni di guerra in Ucraina, ieri il segretario di stato USA Antony Blinken ha ammesso che i rifornimenti militari a Kiev erano iniziati già molto prima dello scoppio effettivo del conflitto nel febbraio del 2022: un’ammissione che non ha colto certamente impreparato il Cremlino, che attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha ricordato che questa – assieme alla sempre citata espansione della Nato verso Est – è stata una delle cause scatenanti delle violenta offensiva che fino ad oggi ha causato la perdita di migliaia e migliaia di soldati ucraini; di fatto – peraltro – smentendo l’utilità della decisione di Blinken avallata dall’amministrazione americana di Joe Biden che sta per concludersi.

Meloni da Trump, incontro in Florida: cosa si sono detti/ “Spinta per liberare Cecilia Sala”. Dialogo Ue-USA…

Partendo dal principio, l’occasione in cui il segretario di stato Blinken ha ammesso questa evidenza è stata una recentissima lunga intervista rilasciata al New York Times nel corso della quale ha ragionato sulle decisioni prese in queste tre anni di conflitto dicendosi – vale la pena sottolinearlo – tendenzialmente certo di aver fatto tutto nel migliore dei modi possibili; mentre tra una domanda e l’altra ha spiegato alla giornalista che “dato che avevamo previsto [l’offensiva russa] abbiamo deciso di assicurarci non solo di essere preparati e di preparare gli alleati, ma di preparare anche l’Ucraina“.

SCENARIO 2025/ "Cina e Usa, lo scontro è lontano ma l'Ue è ancora senza direzione"

La Russia risponde a Blinken: “Sappiamo dei rifornimenti e per questo vogliamo smilitarizzare l’Ucraina”

Una preparazione – precisa Blinken – che già “a settembre [2021] e poi nuovamente a dicembre” ha spinto l’amministrazione USA a far “arrivare silenziosamente molte armi all’Ucraina per assicurarci che avesse a disposizione ciò che le serviva per difendersi”, citando – tra le altre cose – “gli Stinger e i Javelin” che avrebbero concesso a Kiev la possibilità di evitare di essere “cancellata della mappa e di respingere i russi”; il tutto – assicura – mentre avrebbe anche esercitato “una diplomazia straordinaria per riunire e tenere assieme più di 50 paesi” con frequenti contatti anche con “il mio omologo russo, Sergey Lavrov, a Ginevra un paio di mesi prima della guerra” per trovare tutti i modi possibili “per evitarla” indagando se la Russia nutrisse delle reali “preoccupazioni per la sua sicurezza (..) o se si trattava di ciò che in realtà è, ovvero le ambizioni imperiali di Putin“.

UCRAINA/ La pace ha bisogno di una vera "terra di confine", non delle truppe Nato

La parole di Blinken – anticipavamo già in apertura – hanno immediatamente fatto scattare la risposta russa che è arrivata qualche ora dopo la pubblicazione dell’intervista, con la portavoce Zakharova che ci ha tenuto a mettere in chiaro che “diciamo da molti (..) che gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno inviando armi all’Ucraina, violando i confini russi con infinite esercitazioni nel Mar Nero ed avvicinandosi pericolosamente al nostro spazio aereo”; precisando poco dopo che “in realtà questo è il motivo per cui uno dei [nostri] obbiettivi (..) è la smilitarizzazione dell’Ucraina a garanzia della sicurezza del nostro paese“.