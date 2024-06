Brando Ephrikian cambia vita dopo Uomini e Donne/ Pronto al debutto da attore: ecco dove e quando

Brando Ephrikian diventa attore

Brando Ephrikian, amatissimo tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, è pronto al debutto da attore e, attraverso un annuncio pubblicato su Instagram, ha svelato ai fan che presto farà il proprio debutto in un cortometraggio inglese dando così il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo l’avventura vissuta sul trono di Uomini e Donne. “Ciao ragazzuoli buon pomeriggio, come state? Allora ho una news flash importantissima da darvi. Non so se vi ricordate che qualche settimana fa stavo registrando delle scene per un cortometraggio che stavo girando. Bene, è uscita la data della prima, è uscita anche la locandina. Tra l’altro è molto bella con tutti i dettagli che adesso vi metterò nella prossima storia. Nulla, sono molto contento!”, fa sapere Brando.

“Allora non è lungo come un film, chiaramente essendo un cortometraggio, è recitato in inglese ed è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere. Però sono contento. Purtroppo però non potrò esserci personalmente alla prima perché sarà il giorno prima della data di rientro della vacanza con la “zia”. Però se avete piacere e occasione andateci e poi mi fate sapere“, ha aggiunto l’ex tronista.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, presto un viaggio insieme

Per Brando Ephrikian è dunque cominciato un nuovo capitolo della sua vita che sta dividendo con Raffaella Scuotto che ha scelto al termine di un lungo percorso. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Brando e Raffaella stanno vivendo a distanza la storia riuscendo a vedersi quando i rispettivi impegni lo permettono. Dopo l’ultimo weekend trascorso a Treviso, Raffaella è volata a Parigi con tutta la sua famiglia in attesa di rivedere Brando con cui farà presto un viaggio.

A svelarlo, infatti, è stato lo stesso Brando che, nel mostrare il nuovo look, ha svelato ai fan di essere in procinto di partire con Raffaella per quella che sarà effettivamente la prima vacanza di coppia.

