Bugo-gate, cos’è successo con Morgan?/ Dal caso Sanremo alla lotta a distanza: come stanno le cose oggi

Lite Bugo-Morgan: com’è iniziata la diatriba tra i due cantanti e perché

Il Bugo gate, il ‘Dov’è Bugo?‘detto in diretta al Festival di Sanremo 2020 da Morgan e, successivamente, da Amadeus è ormai un vero e proprio momento cult della televisione italiana. È infatti una scena indimenticabile quella in cui, durante la performance del duo in gara, Morgan riscrive il testo del brano, andando contro Bugo e quest’ultimo abbandona il palco senza una parola e senza più farvi ritorno. Quell’episodio darà il via ad una vera e propria guerra tra i due artisti, che ancora oggi non sembra essere giunta al termine.

Bugo, chi è e che fine ha fatto/ Dalla moglie Elisabetta alla drastica decisione mediatica: "Non farò più…"

Negli ultimi mesi non sono mancate interviste nelle quali Bugo e Morgan hanno dato ancora sfogo alla loro lite. “Non sono ancora sereno, ripensarci mi provoca sofferenza: – ha detto Bugo, in un’intervista al Corriere a marzo, su quanto accaduto a Sanremo con Morgan – faccio fatica a liberarmi da quella cosa, non mi scivola addosso. Ogni volta che ne parlo sento nuvole scure attorno a me, un’ombra mentale di pesantezza”.

Morgan ha una nuova fidanzata?/ Da Jessica Mazzoli alla rottura con Alessandra Cataldo: le ex del cantante

Bugo gate e lite con Morgan, la lite è finita in tribunale: come stanno le cose oggi

La lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 e il Bugo gate, nel frattempo, è diventata un caso in tribunale. L’entourage e i legali di Bugo contestano infatti a Morgan l’aver compromesso la reputazione e il lavoro del loro assistito: “Siamo stati costretti a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale, anche perché più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega”, si legge in una nota legale. C’è stata una prima udienza a febbraio che ha portato ad un nulla di fatto, seguita da un’altra udienza tenutasi il 30 aprile alla quale però Morgan non si è presentato per “legittimo impedimento per motivi di lavoro“. Non resta che attendere il prossimo capitolo di questa lotta che dura ormai da oltre 4 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA