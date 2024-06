Buon onomastico San Giovanni: le frasi da dedicare oggi, 24 giugno/ “Porti un nome speciale…”

Chi era San Giovanni e come augurare Buon onomastico in modo originale ad una persona cara?

Si celebra oggi la festa di San Giovanni Battista, cugino di Gesù e colui che lo battezzò nel fiume Giordano, ma prima di vedere dei modi originali per augurare buon onomastico scopriamo qualcosa di più sulla sua figura nel Vangelo. Il 24 giugno, giorno in cui il Santo nacque, si celebra la sua figura: Gesù lo definì “il più grande fra i nati da donna” e fu proprio lui che scelse per farsi battezzare. Sono tantissimi i Comuni in Italia che hanno San Giovanni come patrono, alcuni anche molto importanti come Vietri sul Mare, Cesena, Torino, Genova, Marsala, Firenze, Jesolo e tanti altri ancora: il culto di questo Santo è infatti particolarmente diffuso in Italia, dove tantissimi giovani e meno giovani portano anche il nome di Giovanni.

Per chi si chiama proprio Giovanni (o ovviamente Giovanna), oggi si celebra l’onomastico. Andiamo allora a vedere qualche frase per augurare buon onomastico San Giovanni da dedicare o scrivere su Whatsapp per chi porta questo nome così importante, che ricorda appunto una delle figure centrali nella Bibbia, uno dei più stretti amici e servitori del Cristo. Partiamo da qualche frase molto semplice ma significativa ed emblematica: “Il tuo nome è molto comune al contrario di te, che sei speciale e unico: buon onomastico!”. O ancora: “A te che hai un nome speciale per la Chiesa e la Bibbia, auguro di poterlo sempre onorare nel modo più giusto e corretto. Buon onomastico!”.

Buon onomastico San Giovanni: esempi le frasi da dedicare

Oggi si festeggia l’onomastico di chi si chiama Giovanni, o ovviamente nella sua versione femminile, Giovanna. Come abbiamo già ricordato, la figura di San Giovanni è centrale nella Bibbia: si tratta infatti del cugino di Gesù, colui che lo battezzò e rimase sempre al suo fianco. Per chi porta questo nome, oggi si celebra l’: andiamo allora a vedere qualche frase da poter inviare a queste persone, nostri amici, conoscenti o magari parenti.

Ma come possiamo augurare Buon onomastico San Giovanni in modo originale? A una persona a noi molto vicina potremmo scrivere: “Il calendario oggi dice che è San Giovanni: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!”. Oppure ancora: “I tuoi genitori ti hanno trasmesso tante cose belle e il tuo nome è certamente tra queste: buon onomastico!”. O più semplicemente, ancora possiamo scrivere a una persona a noi vicina: “Oggi si festeggia il tuo onomastico e come ogni anno ti auguro una giornata splendida con le persone che ami. Tanti auguri!”.

