Diretta Pordenone Monza/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

Pordenone Monza, diretta dall’arbitro Daniel Amabile della sezione Aia di Vicenza questa sera, lunedì 18 marzo 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma nella trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Un altro big match da giocare per il Pordenone con un Monza in grande crescita: i Ramarri primi della classe sono però reduci dall’importantissima vittoria in casa della Triestina seconda, portando il vantaggio sulla più immediata inseguitrice a 10 punti di distanza. Il Monza però è un cliente difficile, anche se nell’ultimo match è arrivato un pareggio in casa contro la Vis Pesaro. La squadra allenata da Christian Brocchi è in serie positiva da 7 partite tra Coppa Italia e campionato e punta a crescere ancora per giocare i play off da assoluta protagonista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pordenone Monza si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi sul canale numero 57 del digitale terrestre, ovvero RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it e collegandosi sul portale o tramite l’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet, ed anche con l’applicazione RaiPlay per seguire sul web la diretta sulla tv di Stato. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE MONZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. Padroni di casa neroverdi schierati con Bindi; Semenzato, Bassoli, Barison, De Agostini; Bombagi, Burrai, Zammarini; Gavazzi; Magnaghi e Candellone. Risponderà il Monza con Guarna; Bearzotti, Scaglia, Marconi, Anastasio; Galli, Fossati, D’Errico; Ceccarelli, Brighenti e Reginaldo. Gli allenatori del Pordenone, Attilio Tesser, e del Monza, Christian Brocchi, schiereranno le loro squadre tatticamente con il 4-3-1-2 e con il 4-3-3. Nel match d’andata Pordenone vincente a Monza con un secco 0-2, grazie alle reti di Candellone e Magnaghi. Il Monza non affronta il Pordenone in trasferta in campionato dal 23 maggio 2015, con una vittoria per i brianzoli 0-2 con gol di Carbonaro e un calcio di rigore trasformato da Pessina.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Pordenone favorito per la conquista dei tre punti contro il Monza. Vittoria in casa quotata 2.00 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 3.60 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.50 e 1.50.



