Giussano, ragazza accoltellata nel parcheggio del centro commerciale di Via Prealpi. Secondo la ricostruzione, nel primo pomeriggio, verso le ore 13,30 una 24enne è stata colpita alla schiena con un coltello da un aggressore sconosciuto, le urla della vittima avrebbero poi richiamato numerose persone che hanno provveduto a chiamare sia i soccorsi che le forze dell’ordine. I carabinieri, in cerca del colpevole avrebbero poi identificato un sospetto e le indagini si starebbero ora concentrando su un uomo che aveva avuto una relazione sentimentale con la giovane e con precedenti denunce per stalking e aggressioni nei confronti della stessa ex.

La 24enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso dall’ambulanza del 118 accorsa sul luogo, dichiarata in gravissime condizioni per la ferita da taglio riportata alla schiena, ma al momento, stando agli ultimi aggiornamenti rilasciati da Monza Today, non sarebbe più in pericolo di vita.

Ragazza accoltellata al centro commerciale di Giussano, fermato l’ex fidanzato, era già ai domiciliari per aggressione

Ragazza accoltellata al centro commerciale di Giussano, fermato l’ex fidanzato della vittima, un uomo che si trovava già agli arresti domiciliari e con divieto di avvicinamento alle zone frequentate dalla 24enne perchè denunciato per una precedente aggressione con l’acido e poi anche per stalking. I carabinieri hanno poi rintracciato il colpevole a Stradella, in provincia di Pavia. Si tratta di Said Cherrah, 26enne di origine marocchina che aveva tentato la fuga dopo l’accoltellamento.

Oltre al tentato omicidio, l’uomo, dovrà rispondere anche di violazione del braccialetto elettronico, che gli imponeva di non recarsi oltre i confini già stabiliti dai giudici per tutelare la donna che aveva già subìto violenze lo scorso agosto. La ricostruzione fatta dagli investigatori parlerebbe inoltre di una aggressione non casuale, in quanto l’uomo aveva dato appuntamento alla ex compagna proprio nel parcheggio del centro commerciale di Giussano.