CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZALEWSKI SEMPRE PIÙ VICINO

Il calciomercato Inter potrebbe vedere presto nuovi movimenti. Il primo è quello di Nicola Zalewski, attualmente alla Roma ma da tempo nella lista dei cedibili. Ora come non mai l’italo polacco è vicino alla cessione. I nerazzurri vorrebbero il calciatore in quanto può risultare utile all’interno delle rotazioni di Simone Inzaghi, impegnato in tutte le competizione e con un occhio anche al Mondiale per Club che si disputerà a metà giugno. A parlare di questo trasferimento è stato Fabrizio Romano ai microfoni di Meczyki. “Penso che il trasferimento si farà, Nicola Zalewski sarà un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. Stanno lavorando sulla formula dell’accordo”.

D’altro canto probabilmente la Roma avrebbe preferito cederlo al Marsiglia, protagonista di un’offerta di circa sei milioni di euro. L’accordo era stato trovato, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione e spinto per vestire la maglia nerazzurra. L’obiettivo del calciomercato Inter ora è quello di averlo a disposizione prima del derby di Milano, in programma domenica. L’arrivo di Zalewski è pressoché la conseguenza all’addio di Tajon Buchanan, passato al Villarreal in prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC COME VICE KEAN

Il calciomercato Inter però pensa anche a qualche cessione. Una di queste è Marko Arnautovic che è finito nel mirino della Fiorentina che è alla ricerca di un sostituto di Moise Kean nel ruolo di centravanti, considerando l’assenza in quella posizione. L’Inter è ben contenta di cedere definitivamente il calciatore sebbene voglia prima assicurarsi delle condizioni fisiche di Correa. In questo modo Inzaghi avrebbe quattro giocatori ovvero Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e appunto Correa.

La Fiorentina vorrebbe firmare Arnautovic con un contratto di 18 mesi da 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra che potrebbe convincere il calciatore che avrebbe tra l’altro anche molte più chance di scendere in campo.

