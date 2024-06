CALCIOMERCATO INTER NEWS/ I nerazzurri irrompono su Chiesa! Bento strizza l’occhio (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IDEA CHIESA!

Il calciomercato dell‘Inter potrebbe far registrare una clamorosa svolta. Per i nerazzurri infatti si potrebbe far registrare un clamoroso inserimento nella corsa a Federico Chiesa, con l’esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale in scadenza di contratto nel 2025 e che, dunque, potrebbe decidere di lasciare Torino nonostante l’arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta. Si è parlato del Napoli in pole position per ottenere le prestazioni di Chiesa, atteso come una delle stelle del prossimo Euro 2024, ma l’inserimento dell’Inter, vista anche la rivalità con i bianconeri, avrebbe del clamoroso.

Eppure sembra proprio che possa andare così, come riportato anche da Tuttosport. Per Federico Chiesa infatti il passaggio all’Inter potrebbe essere negoziato direttamente dal neo presidente Beppe Marotta, che già avrebbe bussato alla porta del procuratore del giocatore, Fali Ramadani, per capire se davvero l’Inter potrebbe mettere la freccia e assicurarsi i gol di Chiesa, che nel 3-5-2 di Simone Inzaghi troverebbe un ruolo simile a quello che già in passato Massimiliano Allegri gli ha ritagliato nella Juventus. La Champions League è una carta che sicuramente le rivali, Napoli e Roma in testa, non possono offrire rispetto all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BENTO VUOLE ESSERE IL VICE-SOMMER

Per il calciomercato dell‘Inter una questione sempre attuale è quella della ricerca di un vice-Sommer, un secondo portiere affidabile in grado di far dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi in una stagione che sarà piena zeppa di impegni. E si è parlato a lungo di Martinez del Genoa, con la voglia di portare in nerazzurro un estremo difensore che nell’ultima stagione ha giocato a tempo pieno da titolare, considerando che nel corso della stagione Inzaghi ha sempre garantito una buona alternanza ai suoi portieri.

C’è però un’altra opzione di calciomercato dell’Inter già discussa per il ruolo, ovvero quella di Bento dell’Athletico Paranaense, che ha strizzato direttamente l’occhio all’arrivo di una possibile offerta dell’Inter. “Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro“, ha dichiarato il portiere classe 1999 alla stampa brasiliana, facendo capire che se l’Inter chiamasse arriverebbe di corsa: “Il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo”.

