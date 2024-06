CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tutto su Wieffer per il centrocampo. Rottura vicina per Zirkzee? (15 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PESCA IN OLANDA?

Il calciomercato del Milan accende i riflettori su un nuovo obiettivo per il centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca. Si tratta di Mats Wieffer, un vero e proprio jolly sulla linea mediana per il Feyenoord, con gli olandesi capaci di lanciare tanti giovani di qualità e talento nelle ultime stagioni. Wieffer è stato una delle colonne della squadra allenata da Arne Slot (ora passato sulla panchina del Liverpool) nelle ultime due stagioni e la valutazione degli olandesi è al momento alta, si assesta intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan però sembra intenzionato a fare sul serio su Wieffer. Una svolta arrivata dopo aver incassato dall’Atalanta i 22 milioni di euro previsti per il riscatto di Charles De Ketelaere, tesoretto che ora il club rossonero è pronto a reinvestire sul classe 1999, capace di agire davanti alla difesa ma anche di ricoprire diverse posizioni a centrocampo. Nonostante sia rimasto fuori dalla Nazionale olandese impegnata a Euro 2024, Wieffer resta uno dei giocatori orange più corteggiati e il Milan potrebbe mettere su piatto un’offerta da 20 milioni in grado di chiudere subito la trattativa di calciomercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADDIO ZIRKZEE?

Da una parte si accelera, da una parte si frena: il calciomercato del Milan ha orbitato molto negli ultimi giorni sulla fatidica ricerca del centravanti, l’erede di un Olivier Giroud che ha ricoperto un ruolo estremamente importante nelle vicende della squadra rossonera negli ultimi anni. E se la scelta di pagare al Bologna i 40 milioni della clausola rescissoria per Joshua Zirkzee sembrava risolutiva, lo scoglio della commissioni col procuratore dell’attaccante olandese, Kia Joorabchian, si sta rivelando insuperabile.

Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, dal suo profilo X ha sottolineato come la mossa sia ora nelle mani dell’agente: “Il Milan si è preso qualche giorno di riflessione per capire quale sarà la prossima mossa con Kia Joorabchian (se alzare offerta o rimanere sulla propria posizione). Joshua ha già detto si a un contratto di 5 anni a 4 milioni bonus compresi a stagione”. E’ trapelato però che la richiesta di commissioni tra 15 e 20 milioni di euro è stata ritenuta inaccettabile dal Milan che potrebbe virare su alternative come Dobvyk, Guirassy e Omorodion.

