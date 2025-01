CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TINO ANJORIN NOME NUOVO A CENTROCAMPO

Tino Anjorin è il nome nuovo sul taccuino della dirigenza bianconera, ma il suo destino si lega a quello di Nicolò Fagioli nelle manovre del calciomercato Juventus. Ne parla in particolare Sky Sport, che sottolinea dunque come il difensore georgiano Saba Goglichidze non sia l’unico giocatore dell’Empoli nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questi ultimi frenetici giorni di trattative invernali, anche se un eventuale arrivo di Anjorin si legherebbe necessariamente a una partenza di Fagioli.

Tino Anjorin piaceva anche ai cugini del Torino e nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo interessamento, ma i movimenti del calciomercato Juventus potrebbero naturalmente cambiare in modo significativo il futuro di questo giovane talento, che è stato notato pure dall’Atalanta. Granata e nerazzurri però ragionavano verso giugno, mentre una mossa immediata della Juventus sbaraglierebbe la concorrenza, a patto di convincere l’Empoli a privarsene a stagione in corso. Inglese classe 2001, all’Empoli da questa stagione, ha debuttato in Serie A il 14 settembre proprio contro la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FAGIOLI VIA SOLO CON L’OBBLIGO DI RISCATTO

Tino Anjorin si è messo in mostra con 16 presenze e tre assist in questa Serie A, un talento che ha catalizzato l’interesse di molti e ora irrompe nel calciomercato Juventus, ma un arrivo immediato nella Torino bianconera sarebbe possibile solo con un addio di Nicolò Fagioli, quindi bisogna fare il punto della situazione anche circa l’italiano, coetaneo dell’inglese, che dopo il coinvolgimento nel caso calcioscommesse non è più tornato sui livelli precedenti.

A questo punto una separazione tra la Juventus e Fagioli potrebbe fare bene a tutti, ma solo se l’affare sarà conveniente alla società bianconera anche dal punto di vista economico. Infatti La Gazzetta dello Sport ha precisato che la Fiorentina, se vorrà davvero prendere il centrocampista, dovrà farlo con una formula non inferiore al prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per una cifra di 20 milioni di euro. Accordo al momento lontano, quindi pure Tino Anjorin resta in stand-by.

