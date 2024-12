CALCIOMERCATO LAZIO, CASADEI È IL NOME PER IL CENTROCAMPO

Si muove anche il calciomercato Lazio con Lotito e Fabiani che sono alla ricerca di un nuovo centrocampista per rinforzare un reparto decimato dall’infortunio di Vecino e dalle precarie condizioni fisiche di un Castrovilli che non ha ancora dato garanzie. I biancocelesti stanno cercando un centrocampista in grado di giocare sia in un centrocampo a due che in una soluzione a tre nel ruolo di mezz’ala con la propensione all’inserimento in area di rigore anche per sopperire ad un’eventuale partenza dello stesso Vecino a fine anno.

Diretta Cagliari Fiorentina Primavera/ Streaming video tv, rossoblu ottimi in casa (23 dicembre 2024)

Il nome di queste ore è quello di Cesare Casadei di proprietà del Chelsea e cresciuto nel vivaio dell’Inter ma con un minutaggio troppo basso che sta rallentando drasticamente la sua crescita. Il Chelsea ha pagato circa 15 milioni di euro per strapparlo all’Inter e non intende venderlo già a titolo definitivo per evitare la minusvalenza ma potrebbe aprire al prestito con eventuale riscatto che farebbe al caso della Lazio.

Calciomercato Inter/ Torino su Arnautovic. Pio Esposito è l'attaccante del futuro (23 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU LEANDRO BREY PER IL DOPO PROVEDEL

Spunta un nuovo nome nel calciomercato Lazio con Il Messaggero che ha riportato l’interesse dei biancocelesti per il giovane portiere del Boca Juniors Leandro Brey attualmente tra i pali dell’ArgentinaU23 e con 21 presenza già collezionate con gli Xeneizes. Il portiere di origine argentina è un classe 2002 di cui se ne parla molto bene in Argentina dove sta trovando protagonismo tra i pali del Boca Juniors dove si alterna spesso con l’esperto Romero. Brey è molto apprezzato in Europa e avrebbe la corte di numerosi club che vorrebbero puntare su di lui per costruire il loro futuro tra cui la Lazio che sta attraversando un progetto di ringiovanimento già iniziato con l’arrivo di Mandas che sta cercando posto alle spalle di Provedel.

Calciomercato Roma/ Hermoso ai saluti. Piace Ratiu per la fascia destra (23 dicembre 2024)

L’operazione potrebbe essere chiusa già in questa sessione di calciomercato con la Lazio che potrebbe decidere di lasciare l’argentino in prestito fino alla fine della stagione per poi ritrovarselo in rosa già all’inizio della prossima stagione.