CALCIOMERCATO LAZIO, CONTINUI CONTATTI CON IL NAPOLI PER MICHAEL FOLORUNSHO

Dopo l’ottimo debutto in casa contro il Venezia, il calciomercato Lazio continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Marco Baroni chiamato a far rendere al meglio i tanti acquisti di questa nuova squadra. L’obiettivo principale rimane Michael Folorunsho che è di proprietà del Napoli ma Antonio Conte non lo vede all’interno del suo progetto e lo ha messo sul mercato per guadagnarci il più possibile.

I biancocelesti vorrebbero regalarlo a Marco Baroni che lo ha già allenato all’Hellas Verona portandolo fino in Nazionale. La cifra, per il momento si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro con il calciomercato Lazio che non ha fretta e potrebbe decidere di affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato per mettere alle corde un Napoli che ha bisogno di cedere per migliorare una squadra che ha dato bruttissimi segnali al debutto in Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO, FABIANI VUOLE ACCONTENTARE BARONI: CHIESTO UN NUOVO REGISTA

L’ottimo esordio della Lazio di Marco Baroni contro il Venezia ha portato alla luce le qualità di un centrocampo che ha la corsa e la fase difensiva come vero punto di forza. Le prestazioni di Rovella sono di ottimo livello ma Baroni vorrebbe avere un regista in grado di far girare il pallone con più qualità anche pensando al fatto che Danilo Cataldi è tutt’altro che incedibile.

I nomi fatti dal Corriere dello Sport sono quello dell’argentino Cristian Medina del Boca Juniors e Matias Galarza del Genk che sono due profili classe 2002 ancora tutti da formare ma con qualità tecniche già ben sviluppate. Il calciomercato Lazio è in una posizione in cui può permettersi di aspettare e non ha fretta di chiudere il suo mercato dopo aver praticamente rivoluzionato la metà della rosa dello scorso anno.

