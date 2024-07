Calciomercato Lazio News/ Ufficiale Nuno Tavares, Greenwood sempre più vicino (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: UFFICIALE TAVARES

È ufficiale il nuovo colpo del calciomercato Lazio, che ha a disposizione il suo terzino sinistro: la società ha ufficializzato l’acquisto di Nuno Tavares, portoghese di 24 anni che arriva dall’Arsenal. L’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi: non sono state comunicate le cifre ma comunque si tratta di un acquisto importante per la società di Claudio Lotito. Tavares infatti è un elemento duttile, cresciuto nelle giovanili del Benfica: un terzino di ruolo ma che può essere impiegato anche come esterno offensivo, più a tutta fascia che in un tridente anche se Marco Baroni potrebbe provare ad adattarlo.

Arriva come detto dall’Arsenal, ma nei Gunners ha giocato una sola stagione facendo abbastanza bene; in seguito è andato in prestito al Marsiglia e poi al Nottingham Forest, e a dire il vero l’anno scorso ha visto molto poco il campo. Nei giorni scorsi il portoghese aveva già salutato i suoi nuovi tifosi ma oggi si può parlare di un acquisto ufficiale del calciomercato Lazio: adesso dunque Tavares è pronto a mettersi a disposizione di Baroni che verosimilmente lo utilizzerà da terzino sinistro titolare, incerto il futuro di Luca Pellegrini che potrebbe anche essere destinato alla partenza ma anche questo si vedrà.

SPRINT PER GREENWOOD

Nel frattempo l’obiettivo numero uno del calciomercato Lazio sembrerebbe essere ad un passo, o comunque molto vicino: Angelo Fabiani è volato a Manchester per incontrare la dirigenza dello United e provare a chiudere per Mason Greenwood, sulla base di 25 milioni di euro con un 50% da destinare ai Red Devils in caso di futura rivendita, una clausola questa che negli ultimi tempi sta trovando sempre più piede. Con il Manchester United che ha ufficializzato Joshua Zirkzee, adesso bisogna vendere e la Lazio lo sa bene: come noto Greenwood piace molto al Marsiglia e Roberto De Zerbi starebbe facendo su di lui un pressing non indifferente.

Tuttavia la piazza francese (tifoseria e anche il sindaco della città) si è fermamente opposta al suo arrivo e anche per questo l’Olympique potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca. A questo punto la Lazio punta tutto su Greenwood, tenendosi eventualmente Anthony Martial (che piace molto al Como) come piano di riserva: ieri si parlava già di una possibile fumata bianca nella giornata di lunedì se non addirittura nella notta, restiamo in attesa che arrivi qualche annuncio anche ufficioso ma oggi forse possiamo dire che la Lazio e Mason Greenwood non siano mai stati così vicini come nei giorni scorsi, e sarebbe un altro bel colpo di calciomercato estivo da parte della società biancoceleste.











