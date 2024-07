Calciomercato Lazio News/ Tavares, affare chiuso: firma fino al 2029, Immobile in Turchia! (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NUNO MENDES È IN ARRIVO

Nuno Tavares è il nuovo colpo del calciomercato Lazio. Baroni abbraccia così il suo nuovo terzino nonché quarto acquisto di questa sessione di mercato per la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore in giornata dovrebbe arrivare a Roma per svolgere le visite mediche.

Dopodiché ci mancherà solamente la firma e a quel punto l’ormai ex difensore dell’Arsenal saluterà l’Inghilterra per accasarsi in Italia. Per quanto riguarda i dettagli, Tavares firma per due milioni a stagione per i prossimi cinque anni, ma lo stipendio è destinato ad aumentare.

Fabiani l’aveva detto: la trattativa di calciomercato della Lazio era a buon punto e si sarebbe chiuso presto. Detto, fatto. Il laterale difensivo portoghese si è subito dimostrato interessato alla soluzione italiana e il suo entourage si è preoccupato di chiudere il prima possibile il suo passaggio in Italia.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IMMOBILE IN TURCHIA. CANCELLIERI-CAGLIARI

Il calciomercato Lazio ha dovuto fronteggiare uno degli addii più dolorosi degli ultimi anni. Ciro Immobile ha lasciato infatti i biancocelesti dopo 8 anni, 207 gol, due Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. L’attaccante campano, a lungo capitano del club, si è accasato ufficialmente al Besiktas.

Un altro che potrebbe lasciare il club è Matteo Cancellieri. Il classe 2002 è infatti vicino a firmare con il Cagliari secondo La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo spiega come Davide Nicola gradirebbe un altro attaccante per migliorare il reparto offensivo in vista dell’imminente stagione.

