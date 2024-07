Calciomercato Milan News/ Pavlovic sfida col Napoli, rebus Morata-Zirkzee, colpa di Pioli? (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: I REBUS MORATA E ZIRKZEE

Alvaro Morata sembra lanciare segnali di calciomercato al Milan: in un’intervista ai microfoni di ElDesmarque Cuatro ha parlato anche del suo futuro che potrebbe essere anche lontano dall’Atletico Madrid. “Prendere una decisione è difficile, dipende da come andranno le cose, ma penso che deciderò dopo gli Europei“, ha dichiarato l’attaccante spagnolo, evidenziando che spesso vive momenti complicati in Spagna.

Tra le squadre interessate a lui c’è il Milan per il dopo Giroud, anche perché la trattativa di calciomercato per Zirkzee, che era stato individuato come il sostituto giusto, è in fase di stallo in virtù delle richieste dell’entourage del calciatore olandese. Ora però Morata preferisce restare concentrato sul cammino della Spagna agli Europei prima di pensare alla squadra con cui giocherà la prossima stagione. Tornando al nodo Zirkzee, il problema per il Milan è rappresentato dalla concorrenza del Manchester United, che sarebbe disposto a versare i 40 milioni di euro della clausola del contratto col Bologna.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LA SFIDA DI PAVLOVIC E IL NODO PIOLI

Sono emersi nuovi dettagli di calciomercato in merito all’idea Pavlovic per la difesa del Milan: dal ritiro della Serbia il centrale ha fatto sapere di ambire a un trasferimento in Serie A. Qualche anno fa è stato molto vicino alla Lazio, affare saltato perché non ha superato le visite mediche. Il Milan vorrebbe approfittare del canale privilegiato che vanta col Salisburgo, in virtù dell’operazione Okafor, quindi la dirigenza rossonera si sarebbe fatta avanti col club austriaco per discutere del trasferimento. Il cartellino di Pavlovic è valutato 20-25 milioni di euro, ma piace anche al Napoli, con cui potrebbe aprirsi una sfida anche di calciomercato, al momento ostacolato anche dal nodo Stefano Pioli.

Manca ancora l’accordo tra il tecnico e l’Al Ittihad, di conseguenza l’allenatore resta a busta paga e limita le manovre di calciomercato del Milan, che ad esempio potrebbe così finanziare le commissioni per Joorabchian in relazione all’affare Zirkzee. Nel frattempo, Sportmediaset riporta le prime schermaglie per Emerson Royal: il Milan ha offerto 15 milioni al Tottenham, che però lo valuta 25 milioni, ma l’accordo potrebbe essere trovato nel mezzo, visto che c’è già il sì del calciatore per 3 milioni a stagione.











