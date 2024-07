CALCIOMERCATO MILAN NEWS,

Il calciomercato del Milan continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera c’è ancora quello di Adrien Rabiot per il centrocampo, col francese libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus e alla ricerca di un nuovo club. Mentre la squadra si prepara a partire per la tournée negli Stati Uniti (partenza giovedì pomeriggio) dove affronterà Manchester City, Real Madrid e Barcellona, Furlani, Moncada e Ibrahimovic portano avanti le trattative in corso.

Rabiot, classe 1995, non ha ancora trovato una nuova squadra dopo l’addio alla Juventus. Nonostante la madre Veronique, che cura i suoi interessi, stia sondando il mercato inglese, ad oggi nessun club come Arsenal, Liverpool o Manchester United si è fatto avanti concretamente, né tantomeno il Real Madrid a cui era stato accostato. Per il Milan non c’è l’intenzione di pareggiare l’ultima offerta di calciomercato della Juventus, un biennale da 7 milioni di euro netti a stagione più 1 di bonus, ma di proporre un ingaggio più basso (intorno ai 5,5 milioni annui) con una durata più lunga, di 4 o 5 anni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI LAVORA PER SAMARDZIC

Lazar Samardzic rimane un obiettivo del calciomercato del Milan. Parallelamente alla trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana, per cui sono attese novità nelle prossime 48 ore, Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono impegnati su più fronti, tra cui quello del centrocampista tedesco con passaporto serbo, attualmente legato all’Udinese con un contratto fino al 2026. Samardzic, numero 24 bianconero, è molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, che lo segue da tempo e potrebbe portarlo alla corte di Fonseca nelle prossime settimane. Dopo la fase esplorativa, le trattative di calciomercato imbastite dal Milan sono pronte ad entrare nel vivo.

La novità di questi giorni riguarda il contatto positivo tra il Milan e il papà-agente di Samardzic, le cui richieste economiche avevano precedentemente bloccato i trasferimenti all’Inter e al Napoli. Secondo Sportitalia, la richiesta di commissione da parte del papà Mladen è di circa 5 milioni, rientrando nei limiti del club rossonero. Superato questo primo ostacolo, ora il Milan deve trovare un accordo con l’Udinese. Il Milan, che ha già ottenuto il gradimento totale di Samardzic, ha offerto alla famiglia Pozzo 15 milioni di euro per il cartellino dell’ex Lipsia. Tuttavia, questa proposta non è stata ritenuta sufficiente dall’Udinese, che parte da una richiesta iniziale di 25 milioni di euro, ma non ha chiuso definitivamente la porta a ulteriori negoziazioni.